Confirma Mara Lezama que último día de clases será el 15 de julio en Quintana Roo

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CHETUMAL.- La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, confirmó que el calendario escolar 2025-2026 se mantendrá vigente en la entidad, por lo que el ciclo escolar concluirá el próximo 15 de julio para estudiantes de educación básica.

Durante el programa “La Voz del Pueblo”, la mandataria estatal señaló que la medida aplicará para alumnas y alumnos de preescolar, primaria y secundaria en los 11 municipios del estado.

Mara Lezama indicó que el gobierno estatal mantiene coordinación con las autoridades federales para fortalecer las acciones educativas y garantizar el bienestar de niñas, niños y jóvenes quintanarroenses.

La confirmación ocurre en medio de las discusiones que se mantienen a nivel nacional sobre posibles ajustes al calendario escolar y propuestas relacionadas con periodos vacacionales y condiciones climáticas en algunas entidades del país.

Autoridades educativas reiteraron que las actividades académicas continuarán desarrollándose de manera normal hasta la fecha establecida oficialmente en el calendario vigente.