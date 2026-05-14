SICT desmiente fallas estructurales en el Puente Nichupté

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CANCÚN.- El Puente Nichupté volvió a colocarse en el centro de la conversación pública tras la difusión de versiones en redes sociales sobre presuntos “apuntalamientos de emergencia” en su estructura. Ante ello, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) rechazó categóricamente dichos señalamientos y aseguró que se trata de información falsa y sin sustento técnico.

La dependencia federal explicó que el proyecto fue sometido a distintas pruebas estructurales antes de su apertura, las cuales confirmaron la estabilidad y seguridad de la obra, descartando cualquier riesgo para los usuarios.

La SICT detalló que el puente fue diseñado bajo criterios de ingeniería especializados, adaptados a las condiciones geológicas de la región, particularmente por el tipo de suelo kárstico característico de Quintana Roo.

Precisó que las estructuras metálicas visibles en algunos puntos, principalmente en la zona cercana al entronque Kukulcán, forman parte integral del diseño original y no corresponden a refuerzos improvisados o medidas de emergencia.

Además, indicó que la infraestructura cuenta con pilas de cimentación y cabezales metálicos de alta resistencia, diseñados para distribuir adecuadamente las cargas y garantizar la estabilidad del viaducto.

Antes de entrar en operación, el Puente Nichupté fue sometido a pruebas de carga estáticas y dinámicas, incluyendo maniobras de frenado, impactos controlados y circulación de vehículos pesados para evaluar su comportamiento en condiciones reales de uso.

Según la dependencia, los resultados obtenidos fueron satisfactorios y permitieron validar la seguridad estructural del proyecto.

La SICT agregó que mantiene un monitoreo topográfico permanente con supervisión técnica especializada para verificar el comportamiento de la estructura a lo largo del tiempo y garantizar que opere dentro de los parámetros establecidos desde su diseño.

Finalmente, reiteró que la seguridad de los usuarios continúa siendo una prioridad durante todas las etapas de construcción y operación del Puente Nichupté.