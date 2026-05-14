Predios ejidales y altos costos complican desarrollo de vivienda accesible en el estado

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CANCÚN.- Municipios como Bacalar, José María Morelos y Lázaro Cárdenas enfrentan complicaciones para integrarse plenamente al programa Viviendas del Bienestar debido a la falta de reservas territoriales y de predios privados aptos para el desarrollo habitacional, informó el titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus), Luis Alonso Ovando.

El funcionario explicó que el esquema inicial del programa contemplaba la donación de terrenos por parte del Gobierno del Estado; sin embargo, muchos de esos predios se encontraban alejados de las zonas urbanas y carecían de servicios básicos, lo que dificultaba la construcción de vivienda.

Ante este panorama, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y el Infonavit modificaron el modelo para trabajar directamente con desarrolladores privados, estrategia que permitirá agilizar algunos proyectos habitacionales en la entidad.

En el caso de Chetumal, adelantó que ya existe un convenio con un desarrollador local para construir mil 500 viviendas en la zona norponiente de la ciudad, cerca de sectores donde actualmente crecen nuevas colonias. Las casas, señaló, tendrán dimensiones aproximadas de 60 metros cuadrados y características similares a las impulsadas por Infonavit y Conavi.

Además, indicó que las personas que participaron en la primera etapa del programa y cuentan con un folio podrán conservar el mismo registro para futuras convocatorias.

Ovando detalló que uno de los principales retos en municipios como Bacalar es que gran parte de las tierras disponibles son ejidales, mientras que el programa requiere superficies de hasta 23 hectáreas listas para urbanizar. A ello se suma el elevado costo de la tierra y la escasez de predios particulares.

La misma situación ocurre en José María Morelos y Lázaro Cárdenas, donde predominan terrenos ejidales y existen pocas reservas urbanas disponibles para proyectos de vivienda social.

En Cozumel, explicó, las complicaciones están relacionadas con los altos costos de construcción debido al traslado de materiales y mano de obra desde el continente. Pese a ello, confirmó que ya se firmó un proyecto para desarrollar 336 viviendas en la isla como parte de la estrategia de Conavi.

Por otra parte, en Puerto Morelos ya se cuenta con un terreno aportado por el ayuntamiento para iniciar alrededor de 150 viviendas, mientras que en Tulum, específicamente en Akumal, se trabaja en un proyecto cercano a las dos mil viviendas bajo el esquema del Infonavit.

También informó que en Playa del Carmen ya existen áreas consideradas para futuros desarrollos habitacionales.

El titular de Sedetus señaló que el objetivo del programa es ampliar la oferta de vivienda accesible en Quintana Roo, aunque reconoció que las condiciones territoriales y los altos costos de urbanización continúan siendo uno de los principales desafíos para extender el proyecto a todos los municipios del estado.