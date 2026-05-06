Confirman instalación de aduana en el aeropuerto de Chetumal

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CHETUMAL.- El Aeropuerto Internacional de Chetumal contará con una aduana, luego de la gestión realizada por la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, ante la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Actualmente, la terminal aérea dispone de instalaciones para la entrada y salida de pasajeros; sin embargo, su operación aduanera internacional es limitada, ya que depende administrativamente de la Aduana de Subteniente López, ubicada en el cruce fronterizo, encargada de la revisión de mercancías y viajeros del extranjero.

La mandataria estatal informó que el tema fue retomado el pasado fin de semana con la presidenta, quien confirmó que el aeropuerto de la capital del estado contará con este servicio.

Detalló que ya iniciaron las gestiones con Héctor Alonso Romero Gutiérrez, titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), con el objetivo de concretar la instalación, la cual —dijo— contribuirá a detonar el desarrollo económico de la región y fortalecer el denominado Polo de Bienestar.

Asimismo, adelantó que se sostendrá una nueva reunión para definir aspectos técnicos, así como los tiempos e inversión requeridos para la puesta en marcha de la aduana.

La gobernadora señaló que este proyecto permitirá reactivar el potencial comercial de Chetumal, facilitar importaciones y diversificar la actividad económica en la zona sur del estado.

Cabe recordar que en marzo de 2025, tras más de 15 años de restricciones, se autorizó nuevamente el ingreso de vuelos particulares provenientes del Caribe, Centro y Sudamérica al aeropuerto de Chetumal.

Durante más de una década, una disposición de seguridad obligó a estas aeronaves a realizar escalas en otros aeropuertos del país, lo que redujo el tráfico internacional hacia la capital de Quintana Roo y afectó su conectividad con la región.

La instalación de la aduana busca revertir esta situación y atraer nuevas inversiones al sur del estado.