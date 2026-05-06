Percepción de inseguridad sube en Chetumal, pero secretario estatal de Seguridad lo rechaza

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CHETUMAL.- De acuerdo con los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, publicados en abril, la percepción de inseguridad en Chetumal aumentó durante el primer trimestre de 2026 hasta alcanzar el 66.4 por ciento de la población. En contraste, en Cancún se reportó una ligera disminución en este indicador.

No obstante, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Quintana Roo, Julio César Gómez Torres, rechazó estos datos y los calificó como erróneos, al sostener que actualmente la población vive con mayor tranquilidad y seguridad.

El funcionario argumentó que los resultados se reflejan en los informes semanales presentados en la Mesa de Seguridad, donde —dijo— se observa una reducción significativa en la incidencia delictiva, uno de los principales objetivos de la estrategia implementada.

Añadió que, además de disminuir los delitos, el gobierno también trabaja para mejorar la percepción ciudadana, aunque reconoció que esta responde a factores subjetivos. “El ciudadano tiene derecho a sentirse como considere, pero las acciones institucionales indican que hoy hay más seguridad”, expresó.

Indicó que las reuniones permanentes entre autoridades permiten analizar la situación de cada municipio y definir acciones específicas para mantener la tendencia a la baja en los índices delictivos e inhibir conductas criminales.

Asimismo, anunció que se reforzarán las estrategias de proximidad social, particularmente mediante recorridos casa por casa, con el objetivo de acercar a las autoridades a la ciudadanía y generar mayor confianza.

El titular de la SSC insistió en que, aunque la incidencia delictiva ha disminuido, es necesario que la población también perciba esa mejora, por lo que se intensificarán las acciones de contacto directo con los habitantes.

Según el reporte del INEGI, en Chetumal persiste una percepción de vulnerabilidad e inseguridad con tendencia al alza, lo que podría reflejarse nuevamente en la próxima medición correspondiente al segundo trimestre de 2026, prevista para publicarse el 24 de julio.