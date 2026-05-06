Sector cañero en crisis

Comparte esta Noticia

La última palabra

• “Si se descuida el turismo se cae; igual el campo necesita salir del abandono”; no piden dádivas, claman apoyo.

• De dos millones de hectáreas, se desplomó a 800 mil y sigue bajando; plagas y falta de políticas públicas, explicaron en reunión informativa con el ex gobernador Mario Villanueva.

Por Jorge A. Martínez Lugo

Dirigentes cañeros y productores agropecuarios del sur hicieron un nuevo llamado a los gobiernos para al rescate del sector agropecuario de Quintana Roo, que vive una de las crisis más dramáticas en la breve historia del estado de Quintana Roo.

Sin embargo, la política económica en la entidad sigue siendo altamente monolítica en el turismo masivo, con esporádicos paliativos a algunos sectores, pero muy lejos de reconocer y emprender acciones reales para diversificar la economía; prevalece la indiferencia ante los reiterados llamados de auxilio de las organizaciones productivas.

Manuel Villanueva Olmedo, líder cañero de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (CNPR), reiteró un llamado de unidad a organizaciones y productores en lo individual, así como a los gobiernos federal, estatal y municipales, así como a industriales del campo, ya que para sacar adelante al sector cañero y al campo en general “necesitamos reunirnos para opinar, escuchar, proponer, escuchar y ser escuchados, para tomar acciones juntos porque esto se va a pique…”

En una reunión informativa celebrada en el domicilio del exgobernador Mario Villanueva Madrid “su amigo de muchos años y quien sí los escucha”, Villanueva Olmedo explicó “el ocaso del sector cañero, que antes fue un pilar significativo en el desarrollo rural de Quintana Roo”.

Ante el abandono del campo y del ingenio San Rafael de Pucté, resaltó que temen su desaparición igual que otras industrias en el pasado, como la arrocera, chiclera, lechera, ganadera, mismas que de repente fueron desmanteladas.

DESPLOME DE LA CAÑA

Precisó que la producción cañera “se redujo dramáticamente más del 50%, de dos millones de hectáreas a 800 mil hectáreas, tanto por el abandono como la aparición de plagas y hongos difíciles de erradicar; además urge actualizar las reglas de operación que estrangulan al productor, por lo que se requiere la intervención inmediata para no desaparecer, pero nos topamos con la indiferencia” asentó.

LLAMADO A LA GOBERNADORA

“Ya no son suficientes las pastillitas, el campo requiere una verdadera atención” dijo y agregó: “reconocemos que contamos con una gobernadora Mara Lezama Espinosa, con mucha visión; así como se reflejan las gestiones al turismo aplíquenlas al campo; ya nos demostró que si se descuida el turismo se cae y hoy el campo requiere de ese dinamismo; nosotros ya sabemos producir y diversificando saldremos adelante; esperamos no haber clamado en el desierto”, concluyó.

PRODUCCIÓN DE BAMBÚ, TILAPIA…

Ejemplos de sectores productivos en el sur existen, como la producción de tilapia que no tiene mercado, además del bambú, cuya producción está siendo fomentada por productores en solitario que también reclaman apoyo porque el sur de Quintana Roo es apto para este cultivo, cuya producción ya se está comercializando en la zona norte del estado, sobre todo en Tulum, pero faltan apoyos para darle valor agregado a la materia prima.

Así lo expresó Juan Zenón Ruiz Torres presidente de la Cooperativa Bambuqroo, quien está fomentando plantaciones de este producto y señaló que en Quintana Roo hay un potencial de 100 a 200 hectáreas de zonas bajas para atender la demanda que ya existe en la entidad, misma que está siendo atendida con importaciones de Guatemala y Colombia, así como de Puebla y Veracruz.

RECLASIFICAR EL BAMBÚ

El también presidente de la Asociación Nacional de Productores de Bambú (ANPBAMBU) que integra a 17 estados, informó que han buscado acercamiento con diputados y senadores como Javier Corral y Ricardo Monreal, para que el bambú deje de considerarse una especie maderable y se reclasifique como lo que es, una gramínea o zacate gigante y pueda desburocratizarse su producción e industrialización, para contribuir al desarrollo de las comunidades del sur de Quintana Roo.

Como puede apreciarse, en Quintana Roo hay condiciones, tierra apta para una gran variedad de cultivos, pero sobre todo hay talento humano con experiencia en la producción, como lo vienen demostrando, pero como siempre, falta el punto de apoyo, la generación de planes de gobierno de los tres niveles, que busquen diversificar la economía y caminos para el verdadero bienestar de la población, más allá de programas asistencialistas y electoreros. Usted tiene la última palabra.