Gobierno de Estefanía Mercado lleva programa “Veterinario en tu Rancho” a comunidades

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PLAYA DEL CARMEN.- Como parte del fortalecimiento al sector ganadero, promovido por la presidenta Estefanía Mercado, el programa “Veterinario en tu Rancho” mantiene la atención directa a productores en comunidades rurales, informó Alejandro López, director de Desarrollo Agropecuario y Pesquero.

El funcionario detalló que personal de la Secretaría de Desarrollo Económico y de Atracción de Inversiones, a través de dicha dirección, realizó un recorrido en la comunidad de Santa Cecilia, donde se efectuaron visitas de seguimiento en el Rancho La Paz y el Rancho Tres Regalos.

Durante la supervisión en el Rancho La Paz, se brindó atención a una vaca que previamente fue intervenida por un absceso séptico. De acuerdo con López, el animal presenta una evolución favorable, con mejoría en su alimentación y manteniendo la lactancia de su cría; no obstante, continúa bajo observación tras detectarse dos bultos en la mandíbula que podrían derivar en nuevos abscesos.

En la misma jornada, se atendió a otro ejemplar con inflamación en la pezuña y tejidos blandos de la cuartilla del miembro anterior izquierdo, con diagnóstico sugestivo de pododermatitis activa, para lo cual se indicó un tratamiento integral con antibiótico, analgésico y antiinflamatorio.

El director subrayó que ambos animales permanecerán en monitoreo constante para garantizar su recuperación y prevenir complicaciones, al tiempo que reiteró el compromiso del programa de acercar servicios veterinarios especializados directamente a las unidades de producción pecuaria.