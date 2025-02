Congreso de Morelos destituye a Uriel Carmona como fiscal del Estado

Comparte esta Noticia

CUERNAVACA.- El Congreso de Morelos aprobó la destitución de Uriel Carmona Gándara como fiscal general del Estado, luego de casi siete años en el cargo. Con 16 votos a favor y cuatro en contra (PAN y MC), los legisladores avalaron la solicitud presentada por la gobernadora Margarita González Saravia, quien exigió su remoción a través de su jefe de oficina.

El exfiscal consideró que su remoción fue una represalia, pues ocurrió pocas horas después de que solicitara el desafuero del exgobernador y actual diputado federal, Cuauhtémoc Blanco.

La decisión se tomó durante la sesión ordinaria de este jueves, en la que el coordinador de los diputados de Morena, Rafael Reyes Reyes, llamó a un receso para analizar el caso.

Finalmente, el Congreso aprobó la separación del funcionario, quien aún tenía dos años de mandato conforme a la legislación impulsada por el exgobernador Graco Ramírez, señalado como su protector político.

Tras conocer la resolución, Uriel Carmona calificó su destitución como inconstitucional e ilegal, argumentando que no fue notificado formalmente y que se enteró a través de los medios de comunicación.

“No, no he sido notificado, me estoy enterando por medios. Este procedimiento exige que se me dé la oportunidad de defenderme y no lo hicieron, se saltaron la garantía de audiencia”, declaró en entrevista.

La destitución de Uriel Carmona ocurre en medio de diversos señalamientos en su contra. En 2022, la entonces jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, lo acusó de encubrir a los asesinos de Ariadna Fernanda y de manipular pruebas para evitar que el caso fuera tratado como feminicidio.

Por estos hechos, Carmona enfrentó tres procesos penales y fue detenido, pasando casi dos meses en prisión preventiva, incluso en el penal de máxima seguridad de El Altiplano.

Además, se le imputó su presunta participación en la tortura de un individuo identificado como “El Diablo”, lo que agravó su situación legal.

Pero la ley establece que el fiscal sólo podrá ser destituido por causa grave comprobada y a solicitud del Gobernador.

Fuente: Contra Réplica/El Financiero