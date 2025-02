Presentan solicitud de desafuero contra el diputado federal Cuauhtémoc Blanco; Monreal afirma que habrá imparcialidad

Comparte esta Noticia

CUERNAVACA.- Horas antes de ser destituido por el Congreso del Estado, el fiscal general de Justicia de Morelos, Uriel Carmona, informó que presentó ante la Cámara de Diputados una solicitud de desafuero en contra del diputado federal y ex gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, por el delito de violación en grado de tentativa, y que las pruebas aportadas por la víctima, acreditada como su media hermana, son suficientes para presumir la comisión del delito cometido por el entonces gobernador, al interior de la residencia oficial del Estado.

En conferencia, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que, de llegar la denuncia, “se le dará seguimiento normal, como cualquier otro tipo de denuncia. El grupo mayoritario de Morena actuará conforme a la ley y conforme a la justicia”, reiteró.

“No quiero prejuzgar a nadie, menos a un compañero. No conozco la denuncia, no ha llegado a la Cámara de Diputados, ya pregunté en la Oficialía de Partes y en otras instancias de la Cámara y no llegado”, aclaró.

Por lo anterior, “no adelanto juicios, no asevero nada, me espero a que se presente y se pase a las comisiones, a las que se le de curso, para estos procedimientos”.

“No soy adivino de rancho para ver de qué se trata, no quiero calificarla antes, porque se distorsiona; vamos a esperar, esperaré el documento, la veracidad de la denuncia y los motivos”, recalcó Monreal.

Monreal aclaró que, aunque aún no se ha recibido el expediente sobre el caso, una vez que llegue, será turnado a la Sección Instructora para que se analice y proceda conforme a lo que establece el marco legal. El presidente de la Jucopo enfatizó que la Cámara de Diputados actuará con total imparcialidad en este asunto, sin dejarse influir por consideraciones partidistas o políticas.

En sus declaraciones, Monreal subrayó que no tiene conocimiento sobre si la denuncia tiene un trasfondo político, y reiteró que el procedimiento se regirá estrictamente por los principios de justicia. Aseguró que la Cámara actuará bajo el principio de la legalidad, buscando siempre la transparencia y el respeto al debido proceso.

La solicitud de desafuero se originó a partir de una denuncia presentada por la media hermana de Cuauhtémoc Blanco, quien lo acusa de intentar presionarla para mantener relaciones sexuales bajo la amenaza de perder su puesto en el gobierno de Morelos, lo que generó un fuerte debate político y legal en la entidad.

Fuente: Contra Réplica/El Financiero