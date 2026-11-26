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CHETUMAL.- Habitantes de Chetumal protestaron en las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en la colonia Kilómetro 5, para exigir la revisión de sus recibos y medidores, después de recibir cobros que, aseguraron, rebasan la capacidad económica de sus familias.

Entre los inconformes, Gaspar Arcos, vecino de Santa Isabel, denunció que su recibo correspondiente a octubre y noviembre llegó por 9 mil 719 pesos, cuando habitualmente paga entre 700 y mil 700 pesos bimestrales.

Explicó que en su vivienda residen cuatro personas y utilizan aparatos básicos, como refrigerador y ventiladores. Señaló que su salario como guardia de seguridad no le permite cubrir esa cantidad antes del vencimiento del 3 de diciembre.

Arcos afirmó que es la primera vez que participa en una protesta por las tarifas eléctricas, pues los aumentos anteriores no habían sido tan significativos. Advirtió que, si no obtiene una respuesta favorable, no pagará el recibo, aun con el riesgo de que le suspendan el servicio.

Celia Basto, habitante de la colonia 20 de Noviembre, relató que su facturación pasó de 380 a mil 237 pesos en agosto y septiembre, y posteriormente subió a 2 mil 224 pesos en el bimestre de octubre y noviembre.

La vecina indicó que en su casa únicamente viven ella y su hija, quien permanece fuera buena parte del tiempo por motivos laborales. Añadió que enfrenta problemas de salud y depende de una pensión de cuatro mil pesos.

Basto dijo tener conocimiento del retiro del subsidio, pero sostuvo que en periodos anteriores no había recibido cobros de esa magnitud. Pidió que se considere la situación económica de quienes no cuentan con recursos suficientes para afrontar los incrementos.

Por su parte, Lupita Rocha, también de la colonia 20 de Noviembre, informó que personal de la CFE le indicó, durante una reunión, que debía pagar cinco mil 243 pesos por el consumo registrado en su domicilio.

Ante esa respuesta, solicitó una revisión del medidor para descartar fallas. Según su testimonio, los trabajadores atribuyeron el aumento al retiro del subsidio y a los distintos rangos de cobro por consumo.

Los manifestantes insistieron en que la empresa revise los equipos de medición y los montos facturados para esclarecer el origen de las diferencias respecto de sus pagos habituales.

Con información de La Pancarta