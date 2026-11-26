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PLAYA DEL CARMEN.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró precautoriamente 20 animales silvestres en un complejo hotelero de Playa del Carmen, debido a que el establecimiento no acreditó su procedencia legal. Los ejemplares permanecerán en el predio mientras continúa el procedimiento administrativo.

La medida comprende siete gamos europeos, cinco flamencos americanos, dos tortugas jicoteas, una tortuga mojina, un pavo real verde de Java, tres pavos reales azules y un cisne negro.

La dependencia designó al responsable de la instalación como depositario administrativo, por lo que tendrá a su cargo el resguardo temporal de los animales.

Durante la inspección, el personal federal elaboró un inventario de la fauna nacional y exótica, verificó las marcas de identificación y revisó las condiciones físicas de los ejemplares. También examinó la documentación de la colección y los comprobantes presentados para justificar su origen.

Profepa confirmó que la colección tiene registro y un plan de manejo aprobado por la Dirección General de Vida Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Asimismo, señaló que las instalaciones correspondían a lo autorizado, los animales mostraban un aparente buen estado físico y no se observaron faltas al trato digno. El aseguramiento respondió a la falta de acreditación de su procedencia legal.

La Procuraduría continuará el procedimiento para determinar si corresponden medidas adicionales o sanciones conforme a la Ley General de Vida Silvestre.