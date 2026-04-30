Convocan a protesta en Tulum por acceso a playas y gestión del Parque del Jaguar

Comparte esta Noticia

TULUM.- Ciudadanos y residentes de Tulum convocaron a una manifestación pacífica este domingo 3 de mayo a las 9:30 horas en la Glorieta de las Ruinas, con el objetivo de exigir el libre acceso a las playas y expresar su inconformidad con la gestión del Parque del Jaguar.

De acuerdo con los organizadores, entre ellos el colectivo Playas Libres, la movilización surge ante el creciente descontento por restricciones de acceso, cobros y decisiones que, aseguran, han impactado en la economía local y en la vida cotidiana de la comunidad.

Los promoventes señalan que estas medidas afectan tanto a habitantes como al turismo, además de limitar el derecho al disfrute de los espacios naturales.

La convocatoria está dirigida a ciudadanos, trabajadores, comerciantes, artesanos, prestadores de servicios y empresarios, así como a habitantes de comunidades cercanas como Akumal, Macario Gómez, Francisco Uh May y Felipe Carrillo Puerto.

Los organizadores subrayaron que se trata de una protesta pacífica y apartidista, cuyo propósito es visibilizar las demandas ciudadanas y exigir que sean consideradas en las decisiones sobre el futuro del parque y el desarrollo del destino.

Asimismo, hicieron un llamado a mantener el orden y el respeto durante la manifestación, con el fin de propiciar el diálogo con las autoridades.