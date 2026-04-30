Destaca Sheinbaum que sigue investigación por operación de agentes de EU en México

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que continúan las investigaciones sobre la presunta participación de agentes estadounidenses en un operativo realizado en Chihuahua, donde se habría desmantelado un laboratorio clandestino.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria subrayó que el caso “no es menor” y reiteró que aún no se ha esclarecido cómo se permitió la intervención de agentes extranjeros en territorio nacional.

“Siguen las investigaciones de haber permitido que agentes extranjeros operaran en territorio nacional. No es menor”, enfatizó.

En el mismo contexto, la presidenta también criticó la postura de la oposición tras la solicitud del gobierno de Estados Unidos de detener con fines de extradición a 10 personas, entre ellas el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Sheinbaum señaló que los grupos opositores carecen de propuestas y se limitan a cuestionar las acciones del gobierno federal. Afirmó que sus posturas se centran en críticas a programas sociales, como becas, en lugar de plantear alternativas.

Además, consideró que algunos sectores buscan respaldarse en señalamientos provenientes del extranjero ante la falta de apoyo popular.