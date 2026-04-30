Gobierno de Playa del Carmen fortalece cultura de paz en escuelas

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PLAYA DEL CARMEN.- El gobierno municipal de Playa del Carmen, encabezado por Estefanía Mercado, llevó a cabo el programa “Policía en tu Escuela” a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), con el objetivo de fortalecer la prevención del delito y la confianza en las corporaciones policiales.

La actividad fue encabezada por el titular de la SSC, Carlos Montesinos García, y contó con la participación de Eduardo Asencio Martínez, así como autoridades educativas y municipales.

El evento reunió a estudiantes, docentes y funcionarios, quienes participaron en actividades cívicas como honores a la bandera, además de dinámicas orientadas a promover valores como el respeto, la disciplina y el trabajo en equipo.

Durante la jornada, el director del plantel, Christopher Salazar Bavines, destacó la importancia de generar entornos seguros desde la educación, mientras que el secretario de Seguridad subrayó que la construcción de la seguridad también se impulsa mediante acciones de proximidad social con niñas, niños y jóvenes.

Como parte del programa, se realizaron exhibiciones de la Unidad K-9 y de unidades policiales, con el propósito de acercar a la comunidad estudiantil al trabajo operativo de la corporación.

El programa es coordinado por la Dirección de Proximidad Social y Prevención del Delito y forma parte del Eje 3 “Recuperar la paz” del Plan Municipal de Desarrollo, enfocado en fortalecer la participación ciudadana en la construcción de entornos seguros.

Con estas acciones, el gobierno municipal reiteró su compromiso de trabajar de manera conjunta con el sector educativo y la sociedad para fomentar una cultura de paz y prevención entre la niñez y juventud.