Cooperación México–EU reduce fentanilo y homicidios, destaca Sheinbaum

EDOMEX.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que los resultados de la cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos son “muy contundentes”, al destacar avances significativos tanto en el combate al narcotráfico como en la reducción de la violencia en el país.

Durante la conferencia matutina de este 16 de enero, realizada desde el C5 de Ecatepec, Estado de México, la mandataria subrayó que uno de los principales indicadores del éxito de esta coordinación bilateral es la reducción del 50 por ciento en las incautaciones de fentanilo en la frontera estadounidense, lo que atribuyó al aumento de decomisos realizados en territorio mexicano.

“Se han reducido porque estamos haciendo las incautaciones en México; entre 2024 y 2025 se redujo a la mitad el fentanilo incautado en Estados Unidos”, explicó.

Sheinbaum detalló que, en lo que va de su administración, las autoridades mexicanas han asegurado cerca de 320 toneladas de droga, entre cocaína, metanfetaminas y fentanilo, además de lograr una disminución del 40 por ciento en los homicidios dolosos a nivel nacional.

“Si no estuviera funcionando la estrategia, no tendríamos esta reducción de homicidios desde que entramos al gobierno”, enfatizó.

La presidenta reiteró que la relación con Estados Unidos se mantendrá bajo los principios de respeto mutuo y responsabilidad compartida, al tiempo que hizo un llamado a que el país vecino cumpla con la parte que le corresponde, particularmente en la atención al consumo de drogas como un problema de salud pública, el combate al lavado de dinero y la reducción del tráfico ilegal de armas hacia México.

“Del otro lado también tiene que haber su parte: campañas, educación, atención al consumo, disminución del tráfico de armas y del lavado de dinero”, sostuvo.

En este contexto, recordó que tras la reciente llamada con el presidente Donald Trump, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, sostuvieron una conversación para reforzar la agenda bilateral de seguridad.

Ambos funcionarios coincidieron en la necesidad de profundizar la cooperación y acordaron dar seguimiento a las acciones del Grupo de Implementación de Seguridad bilateral, cuya próxima reunión está programada para el 23 de enero, así como fortalecer el intercambio de información y las iniciativas de seguridad transfronteriza.

Asimismo, anunciaron la realización de una Reunión Ministerial de Seguridad en Washington, en febrero, con el objetivo de evaluar avances, identificar áreas pendientes y definir nuevas metas en la lucha conjunta contra los cárteles, el tráfico de fentanilo y de armas.