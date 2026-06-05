Detienen a dos hombres tras reporte de posible secuestro en la Supermanzana 77

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- Un operativo de seguridad realizado la mañana de este viernes en la Supermanzana 77 de Cancún dejó como saldo dos hombres detenidos y una mujer asegurada para rendir declaración, luego de un reporte por un presunto intento de privación de la libertad en las inmediaciones de un domo deportivo del fraccionamiento Gastronómicos.

De acuerdo con los primeros reportes, los agentes lograron ubicar a las personas presuntamente involucradas y procedieron a su aseguramiento para ponerlas a disposición de las autoridades competentes.

La mujer relacionada con el incidente también fue trasladada ante la autoridad ministerial para rendir su declaración y, en su caso, formalizar la denuncia correspondiente que permita esclarecer los hechos.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido una versión oficial definitiva sobre lo ocurrido.

Como parte de las diligencias, los elementos de seguridad aseguraron una camioneta blanca presuntamente vinculada con el incidente. La unidad fue remolcada a un corralón y quedó bajo resguardo como evidencia dentro de la carpeta de investigación.

Peritos y agentes ministeriales realizarán las inspecciones necesarias para determinar si el vehículo tuvo participación directa en los hechos denunciados.

Las dos personas detenidas permanecen a disposición de las autoridades, que serán las encargadas de definir su situación jurídica una vez concluidas las primeras investigaciones.

Será la Fiscalía General del Estado la instancia responsable de confirmar oficialmente la naturaleza del delito investigado y los posibles cargos que podrían formularse en caso de acreditarse alguna conducta ilícita.

Vecinos del sector destacaron la rápida respuesta de las corporaciones de seguridad tras el reporte ciudadano, lo que permitió controlar la situación en cuestión de minutos.