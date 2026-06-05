TFJA ratifica reducción de concesión de agua a Calica en Quintana Roo

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PLAYA DEL CARMEN.- La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó la validez de la restricción impuesta por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a Calica, filial de la empresa Vulcan Materials Company, respecto al aprovechamiento de agua subterránea en Quintana Roo.

La resolución mantiene vigente la reducción del volumen autorizado para la extracción del recurso hídrico, en un contexto marcado por diversos litigios relacionados con las operaciones de la empresa en la entidad.

Según la información del caso, Calica promovió un juicio en 2024 para impugnar la modificación realizada por Conagua a su título de concesión. Como resultado de esa medida, el volumen autorizado para la extracción de agua pasó de un millón 128 mil 512 metros cúbicos anuales a 561 mil 588 metros cúbicos, lo que representa una disminución cercana al 50 por ciento.

Debido a la relevancia del asunto, la Sala Superior del TFJA atrajo el expediente para su análisis. Dentro de los argumentos expuestos en la resolución se establece que el Pleno Jurisdiccional es competente para resolver juicios considerados de interés y trascendencia por las características particulares de su materia.

La empresa buscaba dejar sin efecto la reducción aplicada por la autoridad federal al considerar que afectaba el aprovechamiento de agua en sus terrenos. Sin embargo, los magistrados determinaron que la actuación de Conagua fue legal y procedente.

La resolución también avaló la decisión de la autoridad de no admitir determinadas pruebas periciales presentadas por la empresa dentro del procedimiento administrativo. De acuerdo con la sentencia, dicha determinación se ajustó a derecho durante el proceso de caducidad parcial de volúmenes de agua.

El litigio se originó en 2024, cuando Calica interpuso una demanda de nulidad contra Conagua relacionada con sus concesiones de agua. Inicialmente, el expediente fue admitido por la Sala Regional del Caribe y Auxiliar del TFJA, aunque posteriormente fue remitido a la Sala Superior debido a la importancia jurídica y administrativa del caso.

Con esta resolución, se mantiene la reducción en el volumen de agua subterránea que la empresa puede aprovechar en Quintana Roo, en medio de otros procedimientos legales y ambientales vinculados con sus actividades en la zona de Playa del Carmen.