En el Día Mundial del Medio Ambiente, Mara Lezama refrenda compromiso de Quintana Roo por un desarrollo sustentable

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HOLBOX.- En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente y durante un enlace con la Presidenta Claudia Sheinbaum, la gobernadora Mara Lezama Espinosa reiteró que en Quintana Roo el bienestar social y la protección del medio ambiente son objetivos que avanzan de manera conjunta, por lo que respaldó iniciativas como México Circular y la construcción de una economía vinculada al aprovechamiento del sargazo.

“Cada manglar protegido fortalece la seguridad de nuestras familias frente a fenómenos naturales; cada arrecife conservado preserva la biodiversidad y el sustento de miles de personas; cada hectárea de selva cuidada contribuye al equilibrio climático y a la protección de nuestros recursos naturales”, añadió.

La Gobernadora refrendó el compromiso de Quintana Roo de seguir impulsando un modelo de desarrollo que combine crecimiento económico, justicia social y sustentabilidad ambiental, con el objetivo de garantizar una mejor calidad de vida para las actuales y futuras generaciones.

Durante su participación desde Holbox, una de las regiones con mayor riqueza natural del país, en la conferencia matutina que la Presidenta de México ofreció en Coatzacoalcos, Veracruz, la gobernadora Mara Lezama agradeció a Claudia Sheinbaum Pardo, por escuchar las demandas ciudadanas y convertirlas en acciones concretas para mejorar las condiciones de vida en la Costa Maya.

La Gobernadora señaló que, siguiendo las instrucciones de la titular del Ejecutivo federal, se trabajó de manera conjunta con la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Alicia Bárcena, para atender los planteamientos realizados por los habitantes de Mahahual, quienes enfrentan diversos retos relacionados con el crecimiento y la prestación de servicios básicos.

Al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum precisó que se trabaja para que esta zona de Quintana Roo solo pueda desarrollarse el ecoturismo, de modo que se emitirá un decreto especial junto con las comunidades de esta región del sur del estado.

Durante el enlace, en la que también estuvo el director de FONATUR, Sebastián Ramírez, la gobernadora Mara Lezama informó una inversión estatal de 197.5 millones de pesos para infraestructura vial, la rehabilitación de la Plaza del Faro, embellecer el malecón y mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos.