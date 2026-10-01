Coordinadora de Morena en Nayarit admite que aún tiene ciudadanía y pasaporte de Estados Unidos vigente

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TEPIC.- Jasmine Bugarín Rodríguez, coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nayarit, reconoció este jueves 1 de octubre que conserva la ciudadanía estadounidense y que su pasaporte de Estados Unidos continúa vigente, pese a que un día antes había informado sobre trámites realizados ante autoridades mexicanas relacionados con su nacionalidad.

En entrevista, la senadora con licencia del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) explicó que su equipo jurídico trabaja para determinar y realizar el procedimiento necesario ante las autoridades estadounidenses para renunciar formalmente a esa ciudadanía.

“Mi equipo jurídico y yo ya estamos haciendo lo pertinente, teniendo claro la ruta, el trámite a seguir”, declaró.

Al ser cuestionada directamente sobre si todavía contaba con un pasaporte estadounidense vigente, Bugarín respondió afirmativamente y explicó que anteriormente no se le había requerido renunciar a esa condición para ocupar los cargos públicos que ha desempeñado.

La declaración introduce una precisión respecto de la postura que Bugarín había difundido el miércoles. En un comunicado aseguró que desde años atrás realizó ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) trámites mediante los cuales renunció “a toda sumisión, obediencia y fidelidad” a cualquier Estado extranjero, particularmente Estados Unidos, procedimiento que, según afirmó, fue certificado nuevamente en 2024.

Ese procedimiento ante la SRE, sin embargo, no equivale necesariamente a que Estados Unidos haya reconocido la pérdida de su ciudadanía. La información difundida hasta ahora no acredita que Bugarín haya obtenido de las autoridades estadounidenses un Certificado de Pérdida de Nacionalidad, mientras que su reconocimiento de que conserva un pasaporte vigente confirma que el trámite ante ese país todavía está pendiente.

Bugarín aseguró que no tiene dudas sobre su decisión y manifestó estar dispuesta a cumplir con los requisitos que correspondan. “Si tengo que hacerlo, más bien ya estamos investigando cuál es el siguiente paso a seguir, ya trazamos la ruta y estamos en ese proceso”, señaló.

La coordinadora nació en California, Estados Unidos, mientras sus padres, originarios de Nayarit, se encontraban en ese país por motivos laborales. Al ser hija de mexicanos, también es mexicana por nacimiento, condición establecida en el artículo 30 de la Constitución mexicana.

“Yo no elegí dónde nacer”, expresó Bugarín, quien sostuvo que su vida y trayectoria política se han desarrollado en Nayarit. Ha ocupado cargos como diputada local, diputada federal y senadora de la República, posición de la que actualmente se encuentra con licencia.

La controversia sobre su doble nacionalidad surgió después de que Morena la designó coordinadora estatal en Nayarit, cargo partidista que la coloca como uno de los principales perfiles de la coalición gobernante rumbo a la elección estatal de 2027, aunque todavía no constituye formalmente una candidatura registrada.

El tema coincide además con la aprobación en el Senado de una reforma constitucional para establecer la nacionalidad mexicana única como requisito para ocupar la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. La reforma fue aprobada con 86 votos a favor y 42 en contra, pero su régimen transitorio establece que las nuevas disposiciones comenzarían a aplicarse en 2028, por lo que no regirían la elección de Nayarit de 2027 en esos términos.

Bugarín vinculó su decisión de iniciar el procedimiento ante Estados Unidos con su posición sobre la soberanía nacional y aseguró que está dispuesta a eliminar cualquier duda sobre su situación jurídica antes del proceso electoral.

“En estos tiempos de defensa de la soberanía nacional no debe existir ni titubeos ni la más mínima duda”, afirmó.