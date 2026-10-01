Sheinbaum condena decapitación de estatua de Calderón y rechaza ingreso de manifestantes a Los Pinos

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo condenó los daños causados a la estatua del expresidente Felipe Calderón Hinojosa en el Complejo Cultural Los Pinos y rechazó también la forma en que un grupo de manifestantes ingresó al recinto durante la protesta del miércoles.

“No estoy de acuerdo con lo que hicieron con la estatua y que entraran como entraron a Los Pinos. No estoy de acuerdo con ningún acto que represente violencia. Ninguno”, declaró este jueves durante su conferencia matutina en Palacio Nacional. La mandataria consideró incluso que lo ocurrido podría interpretarse como una provocación.

Sheinbaum señaló que puede entender el descontento de los extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro por la decisión tomada durante el gobierno de Calderón de extinguir el organismo, pero sostuvo que ese antecedente no justifica acciones violentas.

La protesta ocurrió el miércoles 30 de septiembre, mientras Calderón participaba en el Foro América Libre en un hotel de Paseo de la Reforma, donde el exmandatario cuestionó al actual gobierno y afirmó que México está regresando a una nueva versión de la “dictadura perfecta”.

Extrabajadores de Luz y Fuerza se manifestaron inicialmente en las inmediaciones del encuentro para reclamar la extinción del organismo público, decretada durante la administración de Calderón en octubre de 2009. Posteriormente, parte del contingente se trasladó al Complejo Cultural Los Pinos.

En el lugar, los manifestantes se dirigieron a la estatua de bronce del expresidente, que ya se encontraba derribada desde julio de 2025, después de que la caída de un árbol la sacara de su pedestal. La figura permanecía desde entonces sobre el suelo.

Los inconformes golpearon la escultura, retiraron la placa que identificaba al exmandatario y finalmente desprendieron la cabeza de la figura. Posteriormente colocaron la cabeza y la placa sobre el pedestal.

El Complejo Cultural Los Pinos informó posteriormente que el grupo ingresó sin autorización a sus instalaciones y que los daños ocasionados fueron reportados a la aseguradora.

Frente a estos hechos, Sheinbaum reiteró que su gobierno rechaza la violencia independientemente de quién la ejerza, pese a las diferencias políticas que mantiene con Calderón y a las críticas que ella misma dirigió al expresidente un día antes de la protesta.