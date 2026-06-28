Gobierno de Estefanía Mercado fortalece la actividad pecuaria con atención veterinaria especializada en comunidades rurales

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.– Como parte del compromiso de la presidenta municipal Estefanía Mercado con el fortalecimiento del sector agropecuario y el desarrollo de las comunidades rurales, la Secretaría de Desarrollo Económico y de Atracción de Inversiones, a través de la Dirección de Desarrollo Agropecuario y Pesquero, realizó una jornada de atención y seguimiento veterinario mediante el programa “Médico Veterinario en tu Rancho”.

Las acciones se llevaron a cabo en los ranchos San Jorge y Tres Regalos, ubicados en las comunidades de Emiliano Zapata y Santa Cecilia, respectivamente, donde personal especializado brindó atención directa a productores pecuarios para garantizar la salud y el bienestar de sus animales.

Durante la visita se efectuó la revisión de un semental bovino que había sido atendido previamente por una lesión en la pezuña izquierda. Tras la valoración médica correspondiente, se confirmó una evolución favorable en su proceso de recuperación, por lo que se determinó otorgarle el alta médica.

Asimismo, se brindó atención a una novillona que presentó fractura de cuernos, realizándose labores de limpieza, curetaje y retiro de puntos de sutura. Durante la revisión también se detectó una ligera infección en una herida localizada en la región de la cadera, por lo que se procedió al drenaje de las zonas afectadas y a la aplicación de tratamiento cicatrizante y antibiótico para favorecer su recuperación.

Al respecto, el director de Desarrollo Agropecuario y Pesquero, Alejandro López, destacó que estas acciones forman parte de la estrategia impulsada por el gobierno municipal para acercar servicios especializados al sector rural y fortalecer las unidades de producción pecuaria del municipio.

Con este programa, el Gobierno de Playa del Carmen da continuidad al acompañamiento técnico y sanitario que requieren las y los productores, contribuyendo a la prevención de enfermedades, al bienestar animal y al incremento de la productividad en el campo.

Durante la jornada se emitieron las recomendaciones correspondientes a los propietarios de los animales atendidos y se programó una nueva visita de seguimiento para la próxima semana, reafirmando el compromiso de la administración municipal con el desarrollo sostenible del sector agropecuario.