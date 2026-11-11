Cora Amalia nombra a Sergio Góngora secretario de Organización del PRI en Quintana Roo rumbo a 2027

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CHETUMAL.- Cora Amalia Castilla Madrid, presidenta del PRI en Quintana Roo, nombró a Sergio Roberto Góngora Chulim como secretario de Organización del Comité Directivo Estatal. El nuevo responsable asumió el cargo mientras el partido trabaja en completar la integración de sus comités municipales y validar sus estructuras seccionales rumbo a las elecciones de 2027.

Castilla Madrid destacó que Góngora Chulim lleva más de dos décadas en el PRI y ha trabajado en áreas de organización, afiliación, registro partidario y análisis electoral. La dirigente dijo que esa experiencia ayudará a coordinar el trabajo del comité estatal con los comités municipales, los sectores y las organizaciones del partido, así como a ampliar la participación de la militancia.

Góngora Chulim es licenciado en Informática e inició su trayectoria partidista en 1999 en la Fundación Colosio. Durante los 11 años que trabajó ahí fue, entre otras cosas, encargado de Informática y tesorero. También participó en la elaboración de plataformas electorales para candidaturas federales, estatales y municipales del PRI.

Entre 2010 y 2018 formó parte de la Secretaría de Organización del Comité Directivo Estatal. En esa área fue subsecretario de Organización, coordinador de Afiliación y Registro Partidario y coordinador de Informática. Sus tareas incluyeron el análisis estadístico de resultados electorales, la planeación de estrategias partidistas y el seguimiento de los procesos de afiliación.

Más adelante desempeñó funciones de apoyo directo a la Presidencia del comité estatal y a la Secretaría de Operación Política. De 2022 a 2025 fue coordinador estatal de Afiliación y Registro Partidario. Desde 2025 y hasta su nombramiento se desempeñaba como secretario particular y asistente de la Presidencia estatal del PRI.

Castilla Madrid señaló que, además de cubrir los cargos pendientes en los comités municipales, el partido busca consolidar sus consejos políticos municipales y reforzar su presencia en el estado. Afirmó que la Secretaría de Organización dará continuidad a los trabajos de afiliación y que la preparación para 2027 dependerá del trabajo permanente en los municipios.