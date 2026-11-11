Hoteleros y gobierno federal revisan la clasificación de estrellas y diamantes; proponen evaluar la experiencia de los huéspedes

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CANCÚN.- Las experiencias de los huéspedes podrían convertirse en un criterio para clasificar a los hoteles en México. La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM) dialoga con el gobierno federal para revisar el sistema tradicional de estrellas y diamantes, que, según el sector, ha perdido peso frente a las reseñas, los precios y las fotografías que los viajeros consultan en plataformas digitales.

Miguel Fong González, presidente de la asociación, explicó que muchos turistas comparan alojamientos a partir de los comentarios de quienes ya se hospedaron en ellos. Ante ese cambio en la forma de elegir un hotel, consideró necesario revisar qué criterios siguen siendo útiles para distinguir las categorías y cómo podría incorporarse la experiencia de los visitantes a la evaluación.

Fong señaló que las estrellas y los diamantes han servido durante años como referencia para la industria. La discusión con las autoridades, dijo, busca determinar qué elementos del sistema conviene conservar y cuáles necesitan actualizarse. “Estamos platicando sobre una clasificación, dialogando qué funciona y qué no funciona”, expresó.

El dirigente destacó que el gobierno federal consultó a los empresarios antes de definir cambios a la normativa. Recordó que, en ocasiones anteriores, el sector recibía las disposiciones una vez elaboradas. En esta ocasión, dijo, los hoteleros pueden plantear sus propuestas y discutir los ajustes que considera la autoridad.

Las conversaciones continuarán para definir los criterios del posible modelo. Fong no precisó cómo se tomarían en cuenta las experiencias de los huéspedes ni si las estrellas y los diamantes se mantendrían en la clasificación.