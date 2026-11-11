Sheinbaum respalda abrir archivos del IPAB y sostiene que Salinas Pliego se benefició del Fobaproa

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó la propuesta de Ricardo Salinas Pliego de abrir los archivos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) relacionados con el rescate del Fobaproa. La mandataria pidió al secretario de Hacienda valorar si es posible hacer públicos esos documentos y sostuvo que servirían para conocer las operaciones realizadas al amparo del rescate bancario, tanto en el caso del empresario como en otros.

Sheinbaum afirmó que Salinas Pliego se benefició, al menos de manera indirecta, del rescate instrumentado tras la crisis de 1994, pese a que el empresario lo ha negado. Como ejemplo citó el saneamiento financiero de Salinas y Rocha y la posterior compra de sus acciones por parte de Grupo Elektra.

Según las cifras que expuso la mandataria, el rescate de Salinas y Rocha involucró 4 mil 160 millones de pesos, mientras que Elektra compró después las acciones por 77 millones. Sheinbaum cuestionó que se utilizaran recursos públicos para sanear la empresa y que posteriormente sus acciones se adquirieran por un monto mucho menor. A su juicio, la operación benefició al empresario y contribuyó a la expansión de Elektra. La presidenta se pronunció a favor de abrir los archivos, pero no anunció que ya se hubiera autorizado su publicación.

El tema surgió después de que Sheinbaum recomendó ver el video en el que Andrés Manuel López Beltrán respondió a señalamientos en su contra y planteó preguntas a Salinas Pliego. La mandataria consideró importante conocer la versión de López Beltrán, a quien describió como blanco de ataques, y dijo que las preguntas dirigidas al empresario merecen respuesta.

Sheinbaum también calificó de relevante la réplica de Salinas Pliego. Sostuvo que el intercambio permite discutir cómo se formó la fortuna del empresario, quien, según recordó, ha hablado públicamente de buscar la Presidencia.