Quintana Roo promueve la renta de más de 187 mil hectáreas para atraer inversión agropecuaria

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GUANAJUATO.- El Gobierno de Quintana Roo promovió la renta de más de 187 mil hectáreas para proyectos agropecuarios durante su primera participación en la Expo AgroAlimentaria Guanajuato. Los terrenos se distribuyen en los 11 municipios del Estado y son ofrecidos por núcleos agrarios, informó la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpe).

La dependencia explicó que los arrendamientos se plantean mediante acuerdos aprobados por las asambleas de los núcleos agrarios. Con ese mecanismo, el gobierno estatal busca dar certeza jurídica a los inversionistas interesados en desarrollar proyectos en el campo quintanarroense.

La Sedarpe instaló por primera vez un estand institucional en la exposición para dar a conocer la oferta productiva del estado, con énfasis en el sur. Entre las cifras que presentó figuran una producción de más de 47 mil toneladas de limón persa y de 7 mil 400 toneladas de pitahaya.

En apicultura, Quintana Roo produce más de 3 mil toneladas de miel y concentra el 6.1 por ciento de las colmenas del país, de acuerdo con la dependencia. La oferta que se promovió en el encuentro también incluyó la producción pesquera y acuícola de langosta, pulpo, mero y tilapia.

Uno de los argumentos para atraer inversiones fue el tamaño del mercado hotelero del norte del estado. Según la Sedarpe, los hoteles de Cancún, Costa Mujeres, Playa del Carmen y Puerto Morelos demandan cada año más de 5 mil millones de pesos en alimentos y productos agropecuarios y pesqueros.

Más de 990 millones de pesos de esa demanda corresponden a la langosta. La compra de frutas y hortalizas representa también cientos de millones de pesos. La dependencia señaló que ese mercado ofrece a los productores del sur la posibilidad de vender directamente a los centros turísticos del norte.

La participación en la expo forma parte de la estrategia de diversificación económica del gobierno de Mara Lezama, que busca atraer capital privado al campo y abrir más canales de venta para los productores. La información difundida no precisó cuántos contratos de arrendamiento o acuerdos comerciales se concretaron durante el encuentro.