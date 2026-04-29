Crece percepción de inseguridad en Chetumal; Cancún registra leve descenso

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) 2026, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la percepción de inseguridad en Quintana Roo muestra contrastes marcados entre sus principales ciudades: mientras Chetumal registra un incremento en el temor ciudadano, Cancún presenta una ligera mejoría, aunque aún con niveles elevados.

En la capital del estado, la percepción de inseguridad pasó de 65.4% al cierre de 2025 a 66.4% en marzo de 2026. En comparación anual, el aumento es más evidente, ya que en marzo de 2025 el indicador era de 63.4%. Actualmente, seis de cada diez habitantes consideran inseguro vivir en Chetumal.

En contraste, Cancún logró reducir este indicador al pasar de 81.0% en diciembre de 2025 a 74.9% en el primer trimestre de 2026. A nivel anual, también muestra una disminución respecto al 79.5% registrado en marzo del año pasado. Sin embargo, el dato sigue siendo alto, con siete de cada diez personas que manifiestan sentirse inseguras.

La ENSU también identifica los espacios donde la población percibe mayor riesgo. A nivel nacional, los cajeros automáticos encabezan la lista, seguidos por la vía pública, el transporte público y las carreteras, con una percepción de inseguridad más alta entre mujeres que entre hombres.

En el contexto nacional, ciudades como Irapuato, Guadalajara y Ecatepec reportan los niveles más altos de percepción de inseguridad.

El reporte también señala que durante el inicio de 2026, los ciudadanos identificaron conductas antisociales frecuentes en sus entornos, como consumo de alcohol en la vía pública, robos, venta de drogas, vandalismo y detonaciones de armas de fuego.

Además, el 26.5% de la población en Chetumal y el 26.1% en Cancún reportaron haber tenido conflictos directos con vecinos o en su entorno cercano, lo que refleja tensiones sociales que también inciden en la percepción de seguridad.