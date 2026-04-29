Anuncian cierre del puente Río Hondo por cuatro meses ante obras

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CHETUMAL.- El Puente Internacional Río Hondo permanecerá cerrado totalmente del 1 de mayo al 31 de agosto debido a trabajos de reconstrucción, informó el Consulado de Belice en Chetumal, por lo que se recomendó a la población planear con anticipación sus traslados.

El cónsul José Luis Kelly explicó que el cierre forma parte de un proyecto coordinado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a través de su representación estatal.

Durante este periodo, los servicios de migración y aduanas serán reubicados en el Puente Internacional Chac-Temal, donde continuarán los trámites habituales como la expedición de Tarjetas de Visitante Regional, la inspección vehicular y el control migratorio. En este punto también habrá presencia de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad.

Las obras contemplan la rehabilitación de la estructura metálica del puente, la construcción de una nueva losa y paso peatonal, así como la instalación de parapetos, banquetas, señalización vial y trabajos en pilotes, cabezales y accesos.

Ante este cierre temporal, las autoridades recomendaron a quienes cruzan con frecuencia entre México y Belice considerar tiempos adicionales de traslado y utilizar el paso alterno para evitar contratiempos.