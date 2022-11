“Creí que ya no la volvería a ver”: madre relata el secuestro de su hija adolescente, en Cancún.

Stephanie, víctima de secuestro, relató que el pasado mes de junio su hija salió a la papelería, cerca de su casa, en Cancún, para imprimir una tarea. Después de casi dos horas, Stephanie fue al local para buscar a su hija ante la demora, pero al llegar el encargado del lugar le dijo que ya habían pasado 45 minutos desde que su hija había salido de ahí.

La preocupación hizo que Stephanie entrara en pánico y comenzó a buscarla, sin éxito de encontrarla. Fueron más de 15 días que la joven de 15 años estuvo privada de su libertad, logró escapar de la casa donde la mantenían en la región 328 de Cancún y pidió auxilio a los vecinos para que le dejaran hacer una llamada a sus familiares.

“Yo escuchaba en las noticias y en redes sociales que había levantones, desaparecidos, veía principalmente las alertas con el típico letrero de ‘Se busca, pero jamás creí que me pudiera pasar. El día que mi hija despareció, creí que no la volvería a ver. Es increíble que uno ya no sea libre de ir a la tienda, al mercado, a la playa o a la papelería, como le paso a mi hija. El secuestro es una realidad en Cancún; afortunadamente mi hija logró escaparse, llamarme y hoy estamos juntas”, aseguró.

Todos los días rezaba por volver a encontrar a su hija, pero pasada una semana las autoridades le dijeron que se fuera preparando para lo peor, ya que las estadísticas revelaban que si aparecía en las primeras 48 horas, por lo general había escapado por su propia voluntad y siempre eran localizadas. Pero después de los cuatro días, significaba que había sido víctima de secuestro y por tanto difícilmente volvería a casa.

De repente recibió la llamada una tarde de junio: escuchó la voz de su hija, llorando. Su corazón se volcó de emoción y sintió que un peso de varias toneladas se le había quitado de los hombros. De inmediato le avisó a su esposo y a la policía. En el trayecto a verla no dejaba de rezar agradeciéndole a su dios.

“Y nos encontramos. La abracé como nunca. Desde entonces casi no nos separamos. Se que va a ser difícil porque algún día tendrá que forjar su propio camino, pero ella tiene miedo… y yo también”.