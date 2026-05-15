Puente Nichupté cerrará un domingo al mes para actividades recreativas

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CANCÚN.- La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, anunció que el Puente Nichupté será cerrado un domingo de cada mes para realizar actividades recreativas y permitir que la ciudadanía disfrute del espacio como corredor peatonal y deportivo.

La medida busca que las familias puedan recorrer el puente caminando, trotando o en bicicleta, además de disfrutar de las vistas panorámicas de la laguna Nichupté y la zona hotelera de Cancún sin la circulación de vehículos.

Aunque todavía no se ha definido la fecha del primer cierre recreativo, las autoridades estatales adelantaron que la información será difundida oportunamente a través de los canales oficiales del Gobierno del Estado y de la gobernadora para evitar afectaciones al tránsito vehicular y facilitar el uso de rutas alternas.

Durante el anuncio, Mara Lezama señaló que el objetivo es que la ciudadanía “se apropie” de esta nueva infraestructura urbana y la convierta también en un espacio de convivencia familiar y actividad física.

“Queremos que puedan disfrutar de esta vista espectacular de un amanecer o un atardecer, caminando y haciendo comunidad”, expresó la mandataria estatal.

Actualmente, el Puente Nichupté opera en una primera etapa con horario de 4:30 de la mañana a medianoche. A partir del próximo 25 de mayo, el horario se ampliará hasta la 1:00 de la madrugada.

Durante el cierre técnico nocturno únicamente se permite la circulación de vehículos de emergencia.

El sistema de operación contempla además un carril reversible que cambia de sentido dependiendo de la demanda vehicular. Por las mañanas y parte de la tarde se habilitan dos carriles hacia la zona hotelera, mientras que por las tardes y noches la prioridad se dirige hacia la ciudad.

Las autoridades también mantienen restricciones para vehículos de carga, unidades con remolque y autobuses de doble piso.

El Puente Nichupté conecta el Boulevard Luis Donaldo Colosio con la zona hotelera de Cancún y fue diseñado para reducir tiempos de traslado y mejorar la movilidad en uno de los principales destinos turísticos del país.