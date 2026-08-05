Localizan con vida a los 13 trabajadores del Tren Maya desaparecidos en Bacalar; investigan posible intento de extorsión

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BACALAR.- Los 13 trabajadores del proyecto Tren Maya que fueron reportados como desaparecidos la noche del martes fueron localizados con vida en la comunidad de Valle Hermoso, municipio de Bacalar, informó este miércoles el Grupo de Coordinación para la Construcción de Paz y Seguridad de Quintana Roo.

Los obreros, empleados de Steel Constructora y asignados a la construcción de una bodega vinculada al proyecto ferroviario, fueron encontrados en buen estado de salud tras un operativo conjunto desplegado por corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno durante la madrugada.

Una vez ubicados, los trabajadores recibieron atención médica para verificar su estado físico y posteriormente fueron trasladados ante la Fiscalía General del Estado (FGE), donde rendirán su declaración como parte de las investigaciones.

De acuerdo con versiones extraoficiales, los empleados habrían sido privados de la libertad por presuntos integrantes de un grupo delictivo que buscaba presionar a la empresa contratista mediante el cobro de extorsiones.

No obstante, esta hipótesis no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades estatales, que mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Hasta el momento tampoco se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con el caso, mientras la Fiscalía continúa integrando la carpeta de investigación con los testimonios de los trabajadores y las diligencias correspondientes.

El Grupo de Coordinación para la Construcción de Paz y Seguridad confirmó únicamente la localización con vida de las 13 personas y señaló que las indagatorias seguirán su curso para determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.