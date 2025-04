Crisis en Novedades de Yucatán: dejó de imprimirse tras 60 años ininterrumpidos

Comparte esta Noticia

MÉRIDA.- Por primera ocasión en 60 años y 20 años ininterrumpidos, respectivamente, este miércoles no circularon en la entidad los periódicos Novedades de Yucatán y De Peso, pertenecientes al Grupo SIPSE, debido a la protesta de “brazos caídos” del personal sindicalizado y de confianza, a los cuales se les adeuda salarios desde una quincena y hasta un mes.

De acuerdo con información de los propios afectados que, presuntamente suman 150 personas de todas las áreas, desde la editorial hasta la administrativa; al menos 64 son sindicalizados y no han cobrado la última quincena de marzo. El resto es personal de confianza, aunque varios de ellos no han recibido sus salarios las dos quincenas de marzo, o sea, todo un mes.

El problema laboral en ambos rotativos comenzó en julio de 2024 con el descuento al personal de los vales de despensa, lo que representa el 10 por ciento del salario integrado y también es prestación de ley; posteriormente se registraron despidos escalonados en todas las áreas.

En septiembre de 2024, las cabezas editoriales de Novedades y De Peso fueron removidas de sus encargos y en octubre fueron despedidas. En los meses subsiguientes, aumentó el despido del personal. El argumento de los mandos administrativos sólo fue: “no hay dinero”.

Al principio de 2025, la situación laboral no mejoró: hubo más recorte de personal y renuncias a causa del problema de pagos salariales, los cuales se retrasaban hasta cuatro y cinco días.

Pero en marzo de este año, la situación terminó por volverse caótica y ante la falta de pagos salariales, este miércoles los empleados sindicalizados y de confianza comenzaron un paro laboral de “brazos caídos” hasta que no reciban sus dineros. “Si no hay billete, no hay periódicos”, externaron los propios empleados, quienes asisten al centro de trabajo, registran su asistencia y no ejecutan labor alguna.

De Peso tuvo una circulación en Yucatán superior a los 85 mil ejemplares diarios y se convirtió en el rotativo más popular del Estado en los últimos 20 años por sus noticias policiacas, de espectáculos, deportes y política debido a su singular lenguaje periodístico.

Los empleados esperan que la situación se normalice, pero algo es cierto: Novedades de Yucatán tendrá un incierto y hasta triste cumpleaños 60, el próximo 5 de abril, mientras que De Peso perdió, en los últimos seis meses, toda su esencia popular y exitosa.

