Estefanía Mercado impulsa el desarrollo y la inversión en Playa del Carmen

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PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal Estefanía Mercado sostuvo una reunión de trabajo con desarrolladores, reafirmando el compromiso de su administración de mantener un gobierno cercano, transparente y facilitador del crecimiento económico de Playa del Carmen.

Durante el encuentro, la Alcaldesa destacó la importancia de trabajar de la mano con el sector empresarial para consolidar un modelo de desarrollo ordenado, sostenible y con bienestar para todas y todos los playenses.

“Reconocemos a quienes todos los días siguen invirtiendo y confiando en Playa del Carmen. Su esfuerzo y compromiso son fundamentales para construir el presente y el futuro de nuestro municipio”, expresó Estefanía Mercado.

La Presidenta Municipal subrayó que su gobierno mantiene una política de puertas abiertas, donde el diálogo permanente y la atención directa son pilares fundamentales para atender las necesidades del sector productivo y de la ciudadanía.

Asimismo, reiteró que una de las prioridades de la administración municipal es agilizar trámites, garantizar procesos transparentes y ofrecer respuestas oportunas que fortalezcan la confianza y la certeza para la inversión.

“Cuando gobierno y sector empresarial trabajan en equipo, la prosperidad sí llega para todas y para todos. Ese es el rumbo que estamos construyendo en Playa del Carmen, bajo la guía de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama ”, puntualizó.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de impulsar el desarrollo económico con responsabilidad social, generando condiciones que permitan mayor crecimiento, inversión y bienestar para las familias playenses.