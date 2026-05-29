Entrega Mara Lezama 30 apoyos funcionales en Bacalar para mejorar calidad de vida de personas vulnerables

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BACALAR.- En coordinación con el sistema DIF Quintana Roo y la Beneficencia Pública, la gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó en Bacalar la entrega de apoyos funcionales a 30 personas con discapacidad o problemas de movilidad, evento que tuvo lugar en el domo Tito Vázquez.

Durante esta jornada, en la que estuvo la presidenta honoraria del DIF, Verónica Lezama; el presidente municipal José Alfredo Contreras Méndez y la directora de la Beneficencia Pública en el estado, Claudia Gómez Verduzco, fueron entregadas 23 sillas de ruedas y siete apoyos funcionales, 3 andaderas, 3 bastones y 1 silla de baño, con el objetivo de mejorar la movilidad, independencia y calidad de vida de las y los beneficiarios.

La Gobernadora destacó que cada silla de ruedas representa una oportunidad para que las personas recuperen autonomía y dignidad, al tiempo que refrendó el compromiso de su administración de atender a los sectores históricamente vulnerables.

Citó que en esta administración se han entregado 3 mil 829 sillas de ruedas, 2 mil 238 apoyos funcionales en beneficio de un total de 6 mil 67 personas, entre hombres, mujeres, niñas, niños, que han transformado su calidad de vida.

Asimismo, señaló que estas acciones siguen construyendo el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, mediante el cual se busca acercar apoyos y programas sociales directamente a las comunidades, para el bienestar de las personas.

Mara Lezama afirmó que el trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno permite impulsar políticas públicas más humanas y cercanas a la población, especialmente para quienes enfrentan condiciones de vulnerabilidad.