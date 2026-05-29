Presentan a ganadoras que asistirán al partido inaugural del Mundial 2026

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CIUDAD DE MÉXICO.- La fiebre por la Copa del Mundo 2026 llegó a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien entregó boletos a las jóvenes ganadoras de un concurso de dominadas para asistir al partido inaugural del Mundial en la Ciudad de México.

Las seleccionadas podrán presenciar el encuentro entre la selección mexicana y Sudáfrica, programado para el jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

En total fueron cuatro las jóvenes ganadoras del concurso organizado con apoyo de la Secretaría de Turismo. Dos de ellas asistirán al partido inaugural en la capital del país, mientras que las otras dos viajarán a encuentros que se celebrarán en Guadalajara y Monterrey.

¿Quiénes ganaron los boletos para el Mundial 2026?

Durante la mañanera fueron presentadas oficialmente las jóvenes que obtuvieron los boletos para los partidos de la Copa del Mundo 2026.

Las ganadoras son:

Yolett Cervantes, de la Ciudad de México, quien recibió el boleto entregado por Claudia Sheinbaum.

Briana Ameli Medina, también de la Ciudad de México, quien obtuvo el boleto otorgado por Clara Brugada.

Carla Itzal Peña, para asistir a un partido en Guadalajara.

Daira Yaretzi Díaz, para asistir a un encuentro en Monterrey.

La árbitra Katia Itzel García, la futbolista Charlyn Corral y la comentarista Gabriela Fernández de Lara fueron las encargadas de anunciar a las ganadoras.

Sheinbaum verá el México vs. Sudáfrica en el Zócalo

Claudia Sheinbaum y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmaron que no acudirán al estadio para la inauguración del Mundial 2026, ya que decidieron regalar sus boletos.

Ambas mandatarias informaron que seguirán el partido entre México y Sudáfrica desde el FIFA Fan Fest que se instalará en el Zócalo de la Ciudad de México, donde convivirán con aficionados que asistan al evento.

Presentan canciones rumbo al Mundial 2026

Durante el anuncio también se presentaron dos canciones relacionadas con el Mundial 2026.

Una de ellas fue compuesta e interpretada por comunidades indígenas que participaron en el Mundial Social, mientras que la segunda estuvo a cargo de la cantante Julieta Venegas.