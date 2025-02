Crisis en Uqroo y Unicaribe

Comparte esta Noticia

La última palabra

Por Jorge A. Martínez Lugo

– Las universidades están inquietas; la crisis estructural de cada una se manifiesta en que dejaron de publicar libros.

El Quintana Roo adormilado amenaza con despertar, mientras el verde-morenismo navega en las aguas mansas de la frivolidad, las vanidades fitur-madrileñas y ya de plano en campaña para el 2027.

La clase política, sin contrapeso, está tan enfocada en la pre-pre-pre-campaña, que parece abandonar la gobernanza y dejan crecer crisis en apariencia inofensivas, esperando que las aguas lleguen al cuello.

UQROO: ELECCIONES ESTUDIANTILES

En la Universidad Autónoma de Quintana Roo (Uqroo) existe inconformidad en la elección del Colegio de Estudiantes (Colest) y tratan de armar una versión pública sobre alguna “mano negra naranja” como estrategia distractora, pero sin atender el núcleo de la crisis, que es un estudiantado inconforme ante un tipo de imposición, que no alcanza a explicar la estrategia de atención a la crisis.

A ésta se suma la otra gran crisis de la Uqroo, la estructural, el deterioro del nivel académico, la muy escasa investigación científica y la nula publicación de libros y productos editoriales; misma que no se nombra y se guarda silencio, mientras se carece de algún plan para rescatar el nivel que alguna vez tuvo nuestra máxima casa de estudios, que ha crecido en sus planteles en las ciudades más importantes de Quintana Roo, pero el nivel académico está en uno de sus niveles históricos más bajos.

Ahí están los indicadores que hablan por sí mismos. De hace una década para atrás, la Uqroo figuraba a nivel nacional en niveles de excelencia del personal académico, elevado número de docentes en el Sistema Nacional de Investigadores (SIN); constantemente se invitaba a presentaciones editoriales de las cuales en 2024 fueron nulas o muy escasas.

Aparentemente el conflicto estudiantil es un tema de la Comisión Transitoria Electoral, pero en realidad es una crisis para la Rectoría y la gobernanza universitaria o más allá de ella. La imagen de la protesta es una rata; la frase: “fuera ratas” electorales.

UNICARIBE: “SE BUSCA” RECTORA

En la Universidad del Caribe (Unicaribe) de Cancún hay también una crisis estructural similar, en cuanto al nivel de excelencia y la vinculación con el sector económico del norte del Estado, misión para la que fue creada, como una institución de nivel superior especializada y armonizada con la industria del turismo.

Hace tiempo que tampoco conocemos invitación a presentaciones editoriales, ni proyectos aplicados al sector, pero sí se hace visible la Unicaribe por la actual crisis interna de gobernanza, ante las denuncias de la comunidad universitaria contra la rectora carlo-joaquinista, Marisol Vanegas Pérez, exsecretaria de turismo en el sexenio perdido 2016-2022.

Acusada de negligencia, desatención de sus deberes e incumplimiento de compromisos con la comunidad estudiantil y la plantilla docente, entre otras cosas, estudiantes emprendieron una campaña para exigir la renuncia de su rectora, Marisol Vanegas Pérez. Señalan carencias básicas y piden auditoría ante denuncias de malos manejos.

La imagen de este movimiento es un cartel con la frase: “Se busca” rectora; nunca se le ve.

Llama la atención que en tiempos en que se sabe muy poco de las dos máximas universidades públicas de Quintana Roo, la noticia sea por las crisis que atraviesan ambas, en tiempos en que el horno no está pa´ bollos, cuando el estado se encuentra inquieto por las campañas electorales tan adelantadas para la gran sucesión del 2027 y quita atención a la gobernanza.

Esto también le permite a la sociedad, percatarse de la otra crisis estructural que padecen ambas instituciones, misma que no es reconocida porque no se habla de ella; si no se reconoce el problema, tampoco existe plan para el rescate de la calidad y pertinencia académica de la Uqroo y la Unicaribe, que siguen sin siquiera publicar libros, apenas un indicador de esa crisis estructural. Usted tiene la última palabra.