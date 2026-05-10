Morena acusa ataque armado contra candidata en Coahuila y exige investigación

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CIUDAD DE MÉXICO.- Morena denunció una presunta tentativa de feminicidio contra Delia Aurora Hernández Alvarado, candidata del partido al Distrito 4 de Coahuila, luego de que fuera agredida junto con integrantes de su equipo mientras realizaban actividades políticas en el municipio de San Pedro.

A través de un comunicado, el partido condenó los hechos y señaló que un grupo de personas armadas con bates y fierros atacó a la candidata y a su equipo durante una jornada de trabajo territorial.

“Desde Morena condenamos de manera enérgica la tentativa de homicidio ocurrida este día en San Pedro, Coahuila, en contra de nuestra candidata Delia Aurora Hernández Alvarado, coordinadora del Distrito 4, así como la agresión a integrantes de su equipo”, expresó el instituto político.

Morena responsabilizó del ataque a Édgar Sánchez, integrante del bloque PRI-UDC (Partido Revolucionario Institucional–Unidad Democrática de Coahuila), al asegurar que presuntamente se encontraba en el lugar donde ocurrió la agresión.

Asimismo, exigió a la Fiscalía General del Estado de Coahuila investigar los hechos como tentativa de homicidio y no minimizar el caso, al considerar que existieron amenazas directas y actos orientados a generar miedo e intimidación política.

El partido también solicitó al Instituto Electoral de Coahuila (IEC) implementar medidas de protección para la candidata Delia Aurora Hernández Alvarado.

Morena calificó como grave que, en pleno proceso electoral, existan actores políticos que recurran presuntamente a grupos de choque para intimidar y generar temor entre candidatos y ciudadanos.

“Es inaceptable que en Coahuila continúen prácticas de violencia política donde las amenazas y agresiones buscan silenciar a quienes piensan distinto y frenar la participación democrática”, manifestó el partido.