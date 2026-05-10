Gobierno de Playa del Carmen y Canaco consolidan alianza por la seguridad de comerciantes y ciudadanía

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PLAYA DEL CARMEN.- Con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional y reforzar las estrategias de prevención del delito, el gobierno municipal de Playa del Carmen, encabezado por Estefanía Mercado, sostuvo una mesa de trabajo con integrantes de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) del municipio.

Durante el encuentro, el secretario de Seguridad Ciudadana, Carlos Montesinos García, dialogó con representantes del sector empresarial sobre las principales necesidades en materia de seguridad, así como las acciones que actualmente se implementan para fortalecer la vigilancia, la presencia policial y la prevención en distintos puntos de la ciudad.

Entre los acuerdos alcanzados destaca el fortalecimiento de programas de capacitación en prevención del delito dirigidos a comerciantes y trabajadores, con el propósito de impulsar la cultura de la denuncia, mejorar la capacidad de reacción ante situaciones de riesgo y mantener una coordinación más cercana con las autoridades municipales.

Asimismo, se planteó incrementar los patrullajes pie tierra en zonas estratégicas y de alta actividad comercial, priorizando acciones de proximidad social para mantener comunicación directa con empresarios, trabajadores y ciudadanía.

Como parte de las medidas preventivas, también se acordó promover programas cívicos y de concientización dirigidos a estudiantes y padres de familia, enfocados en la prevención de conductas de riesgo, la participación ciudadana y el fortalecimiento del tejido social.

Durante su intervención, Carlos Montesinos García destacó que la seguridad requiere del trabajo coordinado entre autoridades, iniciativa privada y sociedad civil, por lo que estos espacios permiten construir soluciones conjuntas que respondan a las necesidades reales de la población.

El funcionario reiteró que la estrategia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se basa en la proximidad social, la prevención y el fortalecimiento operativo, privilegiando el contacto directo con la ciudadanía y los sectores productivos del municipio.

Por su parte, la presidenta de Canaco Playa del Carmen, Alma Iovana Franco Cervantes, reconoció los avances impulsados en materia de seguridad durante la actual administración municipal, particularmente en temas de coordinación institucional, presencia policial y atención al sector comercial.

En reconocimiento al trabajo conjunto y la apertura al diálogo con el sector empresarial, la dirigente de Canaco entregó un distintivo como visitante distinguido al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Finalmente, la dependencia municipal reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo la colaboración con cámaras empresariales, comerciantes y ciudadanía para impulsar acciones orientadas a la prevención, la confianza ciudadana y la construcción de entornos más seguros.