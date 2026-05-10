Municipios sumisos ante despojo de autonomía financiera

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La última palabra

• “Están volviendo a centralizar de una manera brutal violando la autonomía municipal”, denunció Cora Amalia Castilla, presidenta estatal del PRI.

Por Jorge A. Martínez Lugo

La política financiera implementada a partir de la llegada de Eugenio Segura a la Secretaría de Finanzas y Planeación, se enfocó en el incremento y concentración de los recursos, incluyendo los ingresos municipales que hasta entonces eran sagrados para los municipios, como es el caso del predial.

Llama la atención la gran concentración financiera del Imoveqroo, en manos del panista recién importado, Rafael Hernández Kotasek, quien enfrenta graves acusaciones de corrupción en Yucatán por el modelo de negocios establecido en el sistema de movilidad del vecino estado.

Por eso es importante la valiente denuncia: “En Quintana Roo se está violando la autonomía municipal consagrada en el artículo 115 constitucional que establece el municipio libre y autónomo” de la presidenta estatal del PRI, Cora Amalia Castilla Madrid.

Entrevistada por el periodista Juan Carlos Hernández de “Reporteros de Banqueta” en un acto reciente que reunió a expresidentes municipales de Othón P. Blanco, advirtió:

“Es muy grave lo que está pasando, estamos viviendo una centralización total; de la federación al estado y del estado a los municipios; (en Quintana Roo) el estado le está quintando facultades establecidas en el artículo 115 Constitucional, como es el caso del cobro de derechos por licencias de manejo, emplacado y ahora hasta el predial…”.

“Están acabando con la autonomía municipal; están volviendo a centralizar de una manera brutal” señaló la también expresidenta del municipio de la capital del estado.

“Nunca, ningún gobierno en la historia del estado libre y soberano de Quintana Roo había hecho esto a los municipios”, recordó indignada.

MUNICIPIOS INCAPACES

“Se lo están imponiendo (a los municipios) pero lo más grave es que están aceptando; van a quedar en la historia de Quintana Roo como incapaces; están mandando el mensaje que los municipios no son capaces de cobrar ni siquiera el predial” reiteró.

Los municipios se quedan sin recursos y a ver cómo van a solucionar los problemas que enfrenta la ciudadanía, como el caso de los baches y otras necesidades, si los municipios ya no tienen recursos”, concluyó. Usted tiene la última palabra.