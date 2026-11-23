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FELIPE CARRILLO PUERTO.- Edwin Alfaro Chan y otros liderazgos de Felipe Carrillo Puerto formalizaron su afiliación a Movimiento Ciudadano (MC), durante una jornada en la que la dirigencia estatal ofreció respaldar las demandas del pueblo maya por mejores condiciones de vida y respeto a sus derechos.

Junto con Alfaro Chan se incorporaron Saúl Velasco Velasco, Guadalupe Ponce Moreno y Jessica Álvarez Cruz. Las actividades comenzaron el domingo con una marcha por las calles de la ciudad, en la que participaron habitantes de distintas comunidades.

En el acto, que congregó a más de mil 500 personas, el coordinador de la Comisión Operativa Estatal de MC, Joaquín González Castro, afirmó que el partido acompañará las causas de la población maya y trabajará contra los abusos y las injusticias que, sostuvo, han afectado a la región.

El dirigente planteó el autogobierno como una aspiración de los habitantes de la Zona Maya y aseguró que en Movimiento Ciudadano encontrarán solidaridad con sus demandas. Llamó a mantener la organización para que sus planteamientos sean escuchados.

Lidia Rojas Fabro, vicecoordinadora nacional de Mujeres en Movimiento y regidora de Othón P. Blanco, acusó que las autoridades han relegado a la región y que únicamente atienden sus necesidades durante las campañas electorales. Por ello, convocó a defender la dignidad de sus habitantes y evitar que sean utilizados políticamente.

Alfaro Chan agradeció la apertura del partido y se comprometió a trabajar en función de las necesidades de Felipe Carrillo Puerto y de las comunidades de la Zona Maya. También encabeza en el municipio a la Unión de Transportistas del Cambio (Untrac).

En la jornada participó el dirigente nacional de esa organización, Salvador Rivera, quien reconoció la participación de los habitantes de la región en las causas de la agrupación y en la búsqueda de mejores condiciones de vida.