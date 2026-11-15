De escándalo y para la indignación de los playenses: el gasto y los contratos millonarios del gobierno de Estefanía Mercado

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La cosa pública

Una muestra de contrataciones de 2025 y 2026, obtenidas mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, exhibe los montos contemplados para publicidad, fiestas, artistas, plataformas tecnológicas, alimentos y mantenimiento. Los casos expuestos no representan la totalidad de los contratos municipales.

Por José Hugo Trejo Figueroa

Dos carnavales con contratos cercanos a los 90 millones de pesos cada uno. Un primer informe de gobierno cuya realización contempla 17.4 millones. Cuatro contratos de alimentos que alcanzan conjuntamente 147.8 millones en 2026. Tres contrataciones de mantenimiento vehicular, maquinaria, refacciones, llantas y rines por otros 154.2 millones.

Son algunas de las cantidades documentadas en la relación de contratos del Ayuntamiento de Playa del Carmen, encabezado por Estefanía Mercado, proporcionada mediante la Plataforma Nacional de Transparencia. Los contratos individuales también forman parte de la documentación obtenida por el autor para esta investigación.

Organizados por rubros, los casos permiten observar la magnitud de decisiones que comprometen recursos de los ciudadanos y que requieren una explicación pública sobre sus precios, necesidad y resultados.

Esta revisión presenta una muestra seleccionada por sus montos, conceptos y recurrencia. No comprende la totalidad de las contrataciones municipales ni representa el gasto completo de cada rubro.

Las cifras corresponden a montos máximos contractuales. Su inclusión en los documentos no acredita que hayan sido pagados íntegramente. Determinar cuánto se ejerció y qué recibió el municipio forma parte de la rendición de cuentas pendiente.

Publicidad y medios una muestra del reparto

En la relación aparecen contratos de televisión, radio, medios impresos y plataformas digitales para difundir programas y campañas gubernamentales.

Como ejemplos del bloque identificado como 2026 figuran hasta 3.48 millones de pesos para TV Azteca; 1.305 millones para Digimarketing Empresarial; 1.16 millones para Grupo Radiodifusoras Capital y 3.48 millones para Integración de Medios de la Península.

Estos ejemplos constituyen únicamente una muestra de los contratos de comunicación y publicidad. No representan el total municipal destinado a esos servicios.

El escrutinio debe alcanzar los criterios de asignación, las tarifas, el número de publicaciones y transmisiones, las audiencias y la evaluación de resultados. La ciudadanía tiene derecho a conocer qué beneficio informativo obtuvo y qué mecanismos se aplicaron para evitar que la publicidad institucional se convirtiera en promoción personal.

Carnavales del dispendio…

Para el Carnaval de 2025 se identifican dos contratos: hasta 46 millones 604 mil 896.60 pesos con Distribuidora de Toldos y Lonas, por talentos artísticos y requerimientos técnicos, y 43 millones 586 mil 164.80 pesos con Hugo Miguel Vignola Palma, por organización y logística.

El máximo conjunto asciende a 90 millones 191 mil 061.40 pesos.

Para 2026, la escala se mantiene: hasta 43 millones 380 mil 924.96 pesos para talentos artísticos, con Consultoría Fomento y Fuerza MX, y 46.6 millones para logística, nuevamente con Vignola Palma. Ambos conceptos suman 89 millones 980 mil 924.96 pesos.

La relación de 2025 incluye además contratos con Vignola Palma por 17.4 millones para realizar el primer informe de gobierno; 10 millones para contratar un artista para un concierto dirigido a la comunidad LGBTTTIQ+; 15 millones para artistas de la Feria del Carmen y otros 15 millones para logística y talentos del aniversario municipal.

Sumados Carnaval, Día del Niño, Día de las Madres e INNOVAFEST, se identifican ocho contratos con ese proveedor por un máximo conjunto de 113 millones 286 mil 164.80 pesos.

En 2026 aparecen también 50 millones para logística y artistas de la Feria del Carmen, y 20 millones para una sesión solemne y talento artístico internacional por el aniversario municipal.

La pregunta sobre estas celebraciones debe incluir su proporcionalidad: cómo se determinaron los precios, qué alternativas se compararon y qué beneficio colectivo justificó comprometer esas cantidades.

Plataformas tecnológicas y servicios contables

Otro rubro de especial interés es el de las plataformas administrativas, la emisión de comprobantes fiscales y los servicios contables.

En 2025, Servicios Digitales SIMPAQ aparece con hasta 11.6 millones de pesos por una plataforma para cálculo y pago de nómina y 9.28 millones por otra para emitir comprobantes fiscales de nómina: 20.88 millones en conjunto.

En 2026, los máximos respectivos ascienden a 13.34 millones y 10.672 millones: 24.012 millones, un incremento de 3.132 millones, equivalente al 15%.

Por separado, la relación de 2026 incluye hasta 23 millones 444 mil 760 pesos para soporte, mantenimiento y desarrollo del sistema SIGEM, así como 25.027 millones para análisis, parametrización, capacitación y actualización de sistemas informáticos de gestión del impuesto predial.

Los conceptos tienen funciones diferentes y requieren explicaciones específicas sobre licencias, usuarios, operaciones procesadas, desarrollos y asistencia incluidos.

En materia contable, la muestra de 2025 registra hasta 22.054 millones para auditoría externa y dictaminación financiera con diversos alcances, además de 3.3 millones por asesoría para elaborar un dictamen ante el IMSS. En 2026 figura otra contratación por 4.9 millones para un dictamen correspondiente al ejercicio fiscal 2025.

La dimensión de estas cantidades exige conocer qué trabajos justifican sus precios y cómo se delimitan respecto de las funciones y sistemas de la propia administración.

Alimentos mayores montos en 2026

Cuatro contratos de alimentos de 2025 con Pablo Antonio Villafranco Alvarado contemplan hasta 137 millones 407 mil 300 pesos, en conjunto, para Seguridad Ciudadana, Servicios Públicos, Servicios Generales y Protección Civil y Bomberos.

Para 2026, los cuatro conceptos alcanzan 147 millones 845 mil pesos: un aumento de 10 millones 437 mil 700 pesos, aproximadamente 7.6%.

Los dos mayores aparecen con NAMWONG: 70.7 millones para Servicios Públicos y 66.795 millones para Seguridad Ciudadana. Los otros dos continúan con Villafranco Alvarado.

Número de beneficiarios, raciones, días de suministro, precios unitarios y constancias de recepción son datos indispensables para explicar estas contrataciones.

Vehículos maquinaria llantas y refacciones

En 2026 se identifican hasta 96.6 millones de pesos para mantenimiento de vehículos y maquinaria pesada de Servicios Públicos; 27.6 millones para mantenimiento y refacciones de maquinaria ligera, y 30 millones para instalación, reparación y suministro de llantas y rines.

El máximo conjunto es de 154.2 millones de pesos.

¿Qué inventario de unidades sustenta esos montos? ¿Qué reparaciones y refacciones se contemplaron? ¿Cómo se supervisó cada intervención? ¿Qué controles impiden cobrar un mismo servicio en contratos diferentes?

Las respuestas deben permitir relacionar cada erogación con una unidad, una necesidad y un trabajo verificable.

Limpieza y áreas verdes contratos por etapas

Cinco contratos de 2025 para fertilización, poda, limpieza de carretera federal, calles de Puerto Aventuras y acceso al relleno sanitario suman hasta 37.835 millones de pesos.

Otros cinco registros, descritos como segundas etapas correspondientes a diciembre, contemplan 32 millones adicionales.

Corresponde precisar superficies atendidas, volúmenes retirados, maquinaria y personal utilizados, diferencias entre etapas y relación con las labores ordinarias de Servicios Públicos.

Los documentos y las respuestas

La magnitud, reiteración y concentración de estas contrataciones justifican un examen público riguroso. Establecer sobreprecios, incumplimientos o desvíos requiere contrastar las obligaciones con los precios, entregas y pagos.

El Ayuntamiento debe explicar sus decisiones; los proveedores, acreditar los servicios comprometidos; y las autoridades fiscalizadoras, informar qué han revisado y qué resultados existen.

Los contratos individuales se pondrán a disposición de los lectores en un espacio de consulta que habilitaremos. Las inconsistencias de fechas detectadas en algunos registros también deberán aclararse antes de cerrar las comparaciones entre ejercicios.

Esta es solamente una muestra. Su dimensión basta para exigir respuestas precisas sobre el uso de los recursos públicos: cuánto se pagó, por qué se pagó y qué recibió Playa del Carmen a cambio.