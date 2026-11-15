Marabana reúne a cerca de 3 mil corredores en La Habana entre protestas contra las sanciones de Estados Unidos

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LA HABANA.- Cerca de 3 mil personas participaron este domingo en el Marabana, el principal maratón internacional de Cuba. La edición por el 40 aniversario de la carrera se convirtió también en una protesta contra las sanciones de Estados Unidos: numerosos corredores llevaron en la espalda carteles con la consigna «Cuba no es una amenaza, el bloqueo sí».

La jornada comenzó antes del amanecer y reunió a atletas de alto rendimiento y corredores aficionados, entre ellos unos 70 participantes extranjeros. La prueba principal cubrió 42.195 kilómetros y se disputaron también un medio maratón y carreras de 10 y cinco kilómetros. El recorrido pasó por sitios emblemáticos de La Habana, como la avenida del Prado y el Capitolio, mientras el público animaba a los participantes desde las aceras.

La competencia se celebra cada noviembre en homenaje a la fundación de La Habana, que cumplió 507 años. El Marabana cuenta con el reconocimiento de la Asociación Internacional de Maratones y Carreras de Distancia (AIMS), por lo que las marcas obtenidas pueden utilizarse para acreditar tiempos de clasificación.

Entre quienes portaron carteles estuvo Yuraldi Cava, un empleado estatal de 58 años que dijo a The Associated Press que las sanciones asfixian a la población cubana. Abel Torres, quien señaló que trabaja en el Ministerio de Relaciones Exteriores, dijo que aprovechó la carrera para expresar su rechazo a que se considere a Cuba una amenaza. También participaron 40 diplomáticos, y algunos corredores extranjeros vistieron prendas con la leyenda «Cuba no está sola». Entre los países representados estuvieron México, Italia, Vietnam, Francia, Alemania, Chile y Colombia.

La protesta se produjo en medio de las restricciones energéticas y financieras que la administración de Donald Trump impuso en enero para presionar por un cambio político en la isla. Las medidas agravaron una crisis que ya se prolongaba desde hacía cinco años. Entre sus efectos se reportaron apagones de más de 30 horas y afectaciones en distintos sectores de la economía.

Mayté Vigoa, responsable del área deportiva del gobierno provincial de La Habana, dijo que la ciudad tuvo que hacer un esfuerzo adicional para mantener la carrera en esas condiciones. Confirmó que Adidas, patrocinador histórico del Marabana, no apoyó esta edición. Por separado, empresas con una larga presencia en la isla, como la hotelera Meliá, anunciaron su retiro y lo atribuyeron a las presiones de Estados Unidos.