Turista canadiense denuncia golpes y un cobro de 500 dólares canadienses para salir de una celda en Playa del Carmen

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PLAYA DEL CARMEN.- Jeffrey Burke, un turista canadiense que se identificó como detective jubilado, denunció presuntos abusos de la Policía Municipal de Playa del Carmen tras una disputa por una tumbona en la playa. Aseguró que pasó más de 30 horas detenido, que recibió golpes de otros internos y de un custodio, y que recuperó su libertad después de que se transfirieron unos 500 dólares canadienses a un destinatario identificado con un correo particular.

Burke envió a la página de Noticaribe un testimonio escrito y un video sobre lo ocurrido a principios de noviembre de 2026. También dirigió una queja a Salvador Contreras Mis, tercer visitador general de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo), para que investigue su detención, las condiciones de reclusión, las agresiones que denunció y el pago que, según su relato, le exigieron para salir.

El visitante contó que se sentó en una tumbona que parecía desocupada sin saber que su uso costaba alrededor de 100 pesos. Según su versión, una persona que trabajaba en el lugar retiró la tumbona mientras él seguía sentado y después lo agredió. Burke afirmó que solo intentó apartarla para marcharse. Poco después llegaron policías municipales, quienes, dijo, lo detuvieron sin informarle el motivo. Durante la intervención se rompieron sus lentes graduados y un agente se negó a recogerlos, añadió.

Según Burke, en el centro de detención municipal compartió una celda con unas 30 personas. Dijo que había orina y excrementos en el piso y que los detenidos debían sentarse o acostarse sobre el concreto. Aseguró que durante el encierro ningún funcionario le explicó, en español ni en inglés, de qué se le acusaba, cuánto tiempo permanecería detenido o qué debía hacer para salir.

Burke denunció que otros detenidos lo golpearon repetidamente en la cabeza y atribuyó a esas agresiones una perforación del tímpano y una conmoción cerebral. También acusó a un custodio municipal de golpearlo en la cabeza en dos ocasiones. Las lesiones descritas no fueron corroboradas con documentación médica en la publicación que dio a conocer su testimonio.

El canadiense contó que entendió qué le pedían cuando otro turista de su país, que hablaba inglés y español, ingresó al mismo centro por un incidente que también habría involucrado una tumbona. Según Burke, ese visitante le ayudó a entender que debía pagar unos 500 dólares canadienses para recuperar la libertad.

El denunciante aseguró que salió después de que el dinero se transfirió mediante Wise a un destinatario identificado con un correo de Gmail, en lugar de una cuenta oficial del Ayuntamiento. Dijo que no recibió una explicación comprensible sobre el fundamento del cobro y pidió saber quién recibió el dinero, quién autorizó el pago y si existe un recibo. También sostuvo que no fue presentado ante un juez cívico, no recibió atención médica y no fue informado de su derecho a comunicarse con el consulado canadiense.

Tras volver a Canadá, Burke dijo que decidió hacer público su caso al leer sobre otro turista canadiense que había denunciado una presunta detención arbitraria y extorsión en Playa del Carmen. Noticaribe informó el 5 de noviembre que la Cdheqroo buscaría contactar a ese visitante y que, según el tercer visitador general, se habían registrado 59 quejas contra la Secretaría de Seguridad Ciudadana municipal durante 2026. Las coincidencias entre los relatos no permiten establecer que intervinieran los mismos agentes ni que se trate de una práctica sistemática.

En su escrito a la Cdheqroo, Burke pidió preservar las grabaciones del centro de detención, los registros de ingreso y salida y los informes policiales. Solicitó un folio para dar seguimiento al caso desde Ontario, orientación para ratificar la queja a distancia y acceso a los documentos de su arresto y liberación. También manifestó que está dispuesto a aportar documentación médica y ampliar su declaración. La información difundida no incluyó una respuesta del Ayuntamiento a su denuncia.

Con información de Noticaribe