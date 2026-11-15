Localizan sin vida al reportero Eduardo Flores Salado en zona suburbana de Acapulco

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ACAPULCO.- El periodista Eduardo Flores Salado fue asesinado en Acapulco. Su cuerpo fue localizado la noche del sábado 14 de noviembre en la colonia Canuto Nogueda, cerca del poblado de La Sabana, en la zona suburbana del municipio. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero informó este domingo que abrió una carpeta de investigación por homicidio calificado.

Según medios locales, alrededor de las 21:00 horas del sábado las autoridades recibieron el reporte de un hombre sin vida en la colonia. Elementos de distintas corporaciones de seguridad acudieron al lugar y el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde familiares del periodista habrían realizado el reconocimiento legal.

La Fiscalía informó que agentes de la Policía Investigadora Ministerial y personal de servicios periciales comenzaron las diligencias desde que tuvieron conocimiento del hallazgo. La institución señaló que la investigación busca establecer las circunstancias del homicidio e identificar a los responsables. En su informe no dio a conocer un posible móvil ni señaló si el crimen estuvo relacionado con el trabajo periodístico de Flores Salado.

El reportero desarrolló su carrera en Acapulco. Trabajó en el periódico Novedades Acapulco y, tras el cierre de la publicación, continuó su labor como reportero y colaborador del programa radiofónico Enfoque Informativo. También fue fundador del colectivo Prensa Rosa. Al conocerse su muerte, la Federación de Periodistas de Acapulco publicó un mensaje de condolencias en sus redes sociales.

El caso se suma al homicidio de Manuel Alejandro Mora Serna, conocido como Alex Serna, comunicador que difundía denuncias ambientales en la Costa Grande de Guerrero. Su cuerpo fue localizado en julio, después de que se reportara su desaparición el 20 de junio en el municipio de Zihuatanejo de Azueta.