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WASHINGTON.- La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) habilitó canales para recibir información sobre integrantes del Cártel de Sinaloa, funcionarios que presuntamente los apoyan y personas vinculadas con sus redes de lavado de dinero, anunció su director, Terry Cole.

En un mensaje difundido el miércoles, el funcionario señaló que las comunicaciones podrán realizarse de manera confidencial y anónima. La convocatoria está dirigida a quienes conozcan actividades de miembros y asociados de organizaciones designadas como terroristas extranjeras por el gobierno estadounidense, así como de sus estructuras financieras.

Para proporcionar información sobre el Cártel de Sinaloa, la DEA difundió el número +1-858-298-5670, disponible en WhatsApp y Signal; el identificador PTJ4HS3J en Threema, y el correo MFSinaloaTipLine@dea.gov.

Cole sostuvo que los datos permitirán investigar actos de corrupción, desarticular redes financieras y combatir a las organizaciones criminales. También adelantó que este jueves se publicarían los canales correspondientes al Cártel Jalisco Nueva Generación.

El anuncio siguió a un mensaje del 23 de noviembre, en el que afirmó que la DEA y la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional continuarían intercambiando inteligencia con sus socios internacionales para identificar a funcionarios que presuntamente colaboran con grupos designados como terroristas.

Cole también expresó sus condolencias por los cuatro militares mexicanos fallecidos durante el operativo contra Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, capturado el 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa.

En esa intervención participaron Fuerzas Especiales del Ejército y la Guardia Nacional, con apoyo de inteligencia coordinada entre la Defensa y agencias estadounidenses. Junto con Meza Flores fueron detenidos su primo Germán Rolando Gálvez Meza, alias “Serafín”, señalado como su principal lugarteniente, y José “N”, su cuñado y presunto operador financiero.

Meza Flores figuraba entre los diez fugitivos más buscados del FBI, que ofrecía hasta cinco millones de dólares por información para localizarlo. En Estados Unidos enfrenta acusaciones de narcoterrorismo, apoyo material al terrorismo y empresa criminal continua; en México, de delincuencia organizada y delitos contra la salud.

La apertura de los canales ocurre también en medio de las acusaciones estadounidenses contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios por presuntos vínculos con Los Chapitos.

La acusación presentada el 29 de abril de 2026 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York les atribuye acuerdos para facilitar el tráfico de drogas a cambio de sobornos, protección institucional y respaldo electoral. El expediente describe una presunta nómina de pagos a funcionarios y actos de intimidación, secuestros de opositores y robo de urnas para favorecer la candidatura de Rocha Moya en 2021. El mandatario ha rechazado los señalamientos.

Entre los acusados figuran el senador Enrique Inzunza Cázarez; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas; Dámaso Castro Saavedra, exvicefiscal; y los exjefes de la Policía de Investigación Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “El Cholo”.

También aparecen el exsecretario de Seguridad Pública Gerardo Mérida Sánchez; José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, exsubdirector de la Policía Estatal; el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y el excomandante municipal Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”. Díaz Vega y Mérida Sánchez se entregaron a la justicia estadounidense.