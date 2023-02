Debe demostrarse si Calderón era beneficiario de negocios ilegales de García Luna: AMLO

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que en el juicio contra Genaro García Luna, Edgar Veytia, exfiscal de Nayarit, involucrara a Felipe Calderón al señalar que dio la orden junto con el exsecretario de Seguridad de que“la línea era con Los Chapos”, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se debe de demostrar si el exmandatario panista sabía y era beneficiario de los “negocios ilegales” de su exfuncionario.

“Eso tiene que demostrarse, si él sabía y era beneficiario de los negocios ilegales que llevaron a García Luna a acumular muchísimo dinero”, dijo el presidente en su conferencia de este miércoles 8 de febrero.

Agregó que la forma de llegar a la verdad en asuntos que tienen que ver con delitos es seguirle la pista al dinero, aunque en el caso de Calderón, dijo que no tienen conocimiento de si se enriqueció en el gobierno debido a que la consulta para investigar a él y a otros expresidentes no fue vinculante.

“Yo no tengo conocimiento de eso porque se pidió a la gente si se iba a investigar o no a él y a otros expresidentes y aunque ganó la mayoría no se alcanzó el requisito para que fuera vinculante”, explicó.

Agregó que en el caso de García Luna sí está demostrado que se enriqueció tras su paso por el gobierno. Por esta razón, el gobierno de López Obrador mantiene un litigio en Florida para recuperar 700 millones de dólares, el cual está frenado, por el momento debido al juicio del exfuncionario en Nueva York.

Tras las declaraciones del exfiscal de Nayarit en las que por primera vez se implicó a Calderón en el juicio contra García Luna, el propio expresidente rompió el silencio y aseguró que se trataba de una “absoluta mentira” ya que, afirmó, nunca negoció ni pactó con criminales.

El juicio contra el exsecretario de Seguridad, acusado de cinco cargos, la mayoría de ellos por narcotráfico, se desarrolla en una corte de Nueva York y se prevé que concluya antes de lo esperado, de acuerdo con los propios fiscales ya que presentarán a “un testigo significativo”.

