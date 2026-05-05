SAT embarga propiedades de Roberto Borge en Cozumel

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COZUMEL.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ejecutó tres embargos sobre propiedades del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, quien actualmente se encuentra preso en el estado de Morelos por delitos relacionados con el ejercicio de la función pública.

De acuerdo con la información oficial, los inmuebles —ubicados en Cozumel— quedaron inmovilizados desde el pasado 24 de abril, como parte de un procedimiento por adeudos fiscales que superan los 3.8 millones de pesos.

Estos embargos se suman a otro aplicado a inicios de año en un departamento localizado en el condominio Arena, en Playa del Carmen, cerca de la playa Shangri-La, una de las zonas con mayor plusvalía en el destino.

Las medidas fueron confirmadas mediante consultas en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Quintana Roo, derivadas de una orden de ejecución emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del SAT.

Según las escrituras públicas, los predios embargados se ubican en distintos puntos de Cozumel: uno sobre la avenida Juárez (folio real 18734), otro en la avenida 35 Sur (folio 18735) y un tercero en la intersección de la avenida Rafael E. Melgar con calle 5 (folio 18763).

La autoridad fiscal reclama al exmandatario un crédito por 3 millones 897 mil 506 pesos, correspondiente a adeudos de impuestos federales como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Los incumplimientos corresponden a los años 2017 y 2018, periodo posterior a que Borge dejó el cargo, salió del país, fue detenido en Panamá y posteriormente extraditado a México.

De no cubrir el adeudo, los bienes podrían ser rematados conforme al procedimiento legal vigente.