Defiende Sheinbaum apoyo de México a Cuba en la ONU

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a Christopher Landau, subsecretario de Estado de los Estados Unidos, luego de que éste criticara la decisión del gobierno mexicano de apoyar la resolución de la ONU sobre el fin del bloqueo económico a Cuba.

El funcionario estadounidense reprochó que los países amigos, en este caso su principal socio comercial, “perpetúen el mito” de un bloqueo contra la isla y que “apoyen a una sangrienta dictadura caudillista”.

En este sentido, la mandataria defendió que durante la sesión de ayer de las Naciones Unidas, la mayoría de los países votaron a favor de que se levante el bloqueo económico contra Cuba y que la política exterior del país, incluida la entrega de “ayuda” a Cuba, se determina por los mexicanos.

“La política exterior de México la define México. El apoyo a Cuba es histórico y la política se establece con base en nuestros principios. Votaron ayer (en la ONU) por el bloqueo a Cuba, por amplísima mayoría, todos los países pidieron que ya no continuara el bloqueo a Cuba (…) Somos un país soberano, libre, independiente y la política exterior la definimos los mexicanos”, contestó Sheinbaum a los comentarios de Landau.

La presidenta Sheinbaum evitó polemizar sobre el posicionamiento de Landau y el suyo. Mencionó que México tiene una buena relación con Estados Unidos, aunque existan temas en los que no coinciden o decisiones unilaterales que se buscan solucionar con diálogo.

Adelantó que en los próximos días podrían anunciarse acuerdos comerciales adicionales entre México y Estados Unidos, en el marco de la conclusión de la ‘tregua’ de la aplicación de aranceles sobre las importaciones de productos mexicanos en aquel país.

“Tenemos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, hay temas –evidente– en los que no estamos de acuerdo y hay decisiones unilaterales que nos afectan, pero siempre hemos buscado el diálogo para poder resolverlos, y hasta ahora hemos podido resolver la mayor parte con diálogo. De hecho, pienso que muy pronto vamos a llegar a unos acuerdos comerciales adicionales”, afirmó.

Fuente: El Financiero