Delegado de la FGR ultimado indagaba a presidenta electa del Tribunal de Justicia de Tamaulipas

REYNOSA.- El delegado de la FGR en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, asesinado el pasado 4 de agosto en Reynosa, investigaba a Tania Gisela Contreras López, presidenta electa del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por los delitos de asociación delictuosa, tráfico de influencias y los que resultan dentro de la carpeta FED/TAMP/REY00095472025.

El 26 de abril pasado, Jesús Gustavo García Rodríguez, director jurídico del PAN en Tamaulipas, presentó una denuncia ante la FGR contra Contreras López en la que alegaba un favoritismo a su cuñado Juan Carlos Madero Larios, exdirector de operaciones aduaneras y vinculado por documentos filtrados por el Ejército con redes de contrabando de hidrocarburos.

La denuncia señala vínculos con Octavio Leal, identificado por las autoridades militares como presunto operador del Cártel del Golfo y líder de la columna Armada, en el municipio de Hidalgo, Pedro J. Méndez.

El PAN acusó además que Selene López Sánchez (identificada como prima de Contreras López) y Ricardo Barrientos Treviño (exempleado del esposo de la ahora presidente electa) recibieron designaciones ilegales como magistrados del Tribunal Electoral de Tamaulipas, lo que permitiría resolver casos a favor de la funcionaria.

Al darse a conocer el caso mediante las redes sociales, Contreras López declaró que la FGR había cerrado la investigación en su contra en mayo pasado por falta de pruebas, resolviendo “el no ejercicio de la acción penal”.

En redes sociales calificó las acusaciones como campañas “perversas” y negó sus vínculos con grupos criminales.

Explicó que la demanda fue puesta cuando estaba en campaña a la aspiración como presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado.

También solicitó a quienes la dieran a conocer el tema rectificar. “Te solicito que rectifiques y verifiques tus fuentes, la verdad también es un acto de responsabilidad”.

De hecho, ante estos señalamientos, la funcionaria presentó una demanda en donde el Tribunal Electoral giró orden a medios informativos nacionales a eliminar la publicación donde se le señala.

La FGR informó ayer que elementos de la SSPC y de las Fuerzas Armadas detuvieron a uno de los probables partícipes en el asesinato de Vázquez Reyna.

Mediante un comunicado, la dependencia señaló que el individuo está identificado como Jaret Roberto “H”, perteneciente a la facción Los Metros del Cártel del Golfo, célula que opera en Reynosa y ciudades aledañas.

Jaret Roberto fue localizado en un centro de rehabilitación donde se escondía. En dicho lugar se aseguraron dos armas largas, cargadores, cartuchos y droga.

El detenido es señalado como uno de los responsables del homicidio del delegado. En el momento del ataque, Vázquez Reyna conducía una camioneta de su propiedad y no la unidad blindada que le había asignado el gobierno federal.

Fuente: Excélsior