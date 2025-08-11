Tribunal Electoral de Campeche ordena a periodistas disculparse con la gobernadora Layda Sansores

Comparte esta Noticia

CAMPECHE.- El Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC) ordenó a los periodistas Carlos Martínez Caamal, Abraham Martínez y Hubert Carrera Pali ofrecer disculpas públicas a la gobernadora Layda Elena Sansores San Román, por haberla ofendido con sus críticas en el programa de análisis La Barra Noticias.

En dicha plataforma digital, cada uno de los comunicadores leyó el texto que el TEEC indicó al considerar que los tres agraviaron a la mandataria morenista.

En cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche, se ofrece una disculpa a la gobernadora constitucional del Estado de Campeche, porque las expresiones emitidas en un programa de Youtube y Facebook, fueron ofensivas, estereotipadas y generaron violencia política en razón de género, en su vertiente de violencia digital y mediática, indica el escrito.

Abraham Martínez, en entrevista, informó que a pesar de que en su momento apelaron la sentencia del Tribunal, ésta fue confirmada por la sala federal de Xalapa, por lo que tuvieron que acatar el castigo, ya que en su caso, enfrenta además otras cinco denuncias de autoridades gubernamentales por daño moral, violencia política en razón de género y difamación.

Esta nueva sanción surge luego de que dos juezas de control ordenaron al periodista Jorge González Valdez y al periódico Tribuna, que se abstengan de referirse a la gobernadora morenista.

Las juzgadoras también determinaron que el Tribunal Superior de Justicia del Estado designe a un censor gubernamental que se hará cargo de revisar las publicaciones que haga el diario y los comentarios que de manera personal pudiera hacer el periodista González Valdez.

Sin embargo, luego de dos semanas de este resolutivo judicial, hasta el momento no se ha designado al censor.

Fuente: La Jornada