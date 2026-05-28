Denuncia de Javier Corral contra Maru Campos por secuestro fue cerrada, pero ‘debatirán su reapertura’

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CHIHUAHUA.- La denuncia presentada por el senador de Morena, Javier Corral, contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por el presunto delito de secuestro, se encuentra cerrada; sin embargo, un juez de control en la Ciudad de México analizará la posible reapertura del caso.

Así lo informó Roberto Gil Zuarth, abogado de la mandataria estatal, quien aseguró que los procedimientos emprendidos recientemente contra Maru Campos forman parte de un “hostigamiento sistemático”.

“Ese mismo martes nos llega un citatorio por parte de un juez de la Ciudad de México para una audiencia, para debatir la reapertura de una carpeta de investigación que ya estaba cerrada”, declaró en entrevista con Azucena Uresti.

Gil Zuarth explicó que la carpeta deriva de una denuncia interpuesta por Javier Corral, hoy senador de Morena y presidente de la Comisión de Justicia del Senado, relacionada con el caso conocido como “Tinge”, en el que acusó a Maru Campos por secuestro.

El abogado detalló que, además de esta audiencia, la gobernadora deberá atender otros procesos legales en los próximos días.

“En esta semana, Maru Campos tiene que desahogar una comparecencia ante un Ministerio Público Federal; tiene que atender una denuncia de juicio político en el Congreso; y además desahogar una audiencia frente a un juez de control, en la que se va a debatir si puede otra vez enfrentar una investigación por secuestro”, señaló.

Roberto Gil Zuarth sostuvo que la coincidencia de estos procedimientos refleja una estrategia de persecución política por parte de Morena contra la gobernadora de Chihuahua.

“Creo que el contexto nos da cierta imagen, por lo menos nos da cierta muestra de que esto es un hostigamiento. Esto tiene carácter sistemático. Esto está inscrito en una lógica de persecución”, afirmó.

Asimismo, cuestionó si existe coordinación entre actores de Morena y autoridades federales detrás de las acciones legales emprendidas contra Campos.

“No sé si estaban coordinados el Ministerio Público Federal, el grupo de diputados de Morena, los grupos federales, la presidenta de Morena y además el senador de Morena, pero esa es la semana de la gobernadora Maru Campos”, concluyó.